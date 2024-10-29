弱勢更馨生人就醫免驚 民團推減免掛號費服務

法務部長鄭銘謙與現場的醫療人員寒暄。（記者吳昇儒翻攝）

〔記者吳昇儒／基隆報導〕更生人或馨生人常屬於社會弱勢，經濟壓力通常比一般家庭還要大，處於社福邊的緣戶他們，生活在貧窮線下，即使生病就醫，也要再三掂量自己荷包。基隆地檢署協同犯罪被害人保護協會、更生保護會基隆分會等單位，邀請轄區內醫療機構組「基隆司法保護醫療關懷聯盟」，推出轄區內71家院所減免掛號費服務，減輕更馨生人負擔。

基隆司法保護醫療關懷聯盟也於昨（28）日舉行簽約儀式，共有71家醫療機構參與活動，每年可造福60戶以上的貧困更馨生家庭。

請繼續往下閱讀...

簽約儀式由法務部鄭銘謙部長、高檢署張斗輝檢察長與基隆地檢署李嘉明檢察長及保護司代理司長林嚞慧擔任見證人，未來在貼有「醫療關懷聯盟標誌」的診所，貧困更馨生家庭可獲得減免掛號費的服務。

法務部部長鄭銘謙表示，司法保護醫療關懷聯盟由司法和醫療所開啟的里程碑，能促進司法和醫療體系間有效合作，對弱勢更馨生家庭伸出援手，給予他們有希望、有尊嚴的人生，相信協助弱勢更馨生家庭，讓他們得到適當的醫療、關懷與照護，必能減少社會問題。

高檢署檢察長張斗輝說，政府力量有限，民間資源無窮，今天簽約儀式是一個重要契機，並期許持續「案件不漏接」及「一路相伴」服務，讓保障更升級。

基隆地檢署檢察長李嘉明則表示，醫療機構在打造健康尊嚴的生活，兩者皆以人為出發點，彼此結合，有助於為弱勢更馨生家庭塑造堅固的關懷網。

法務部長鄭銘謙與基隆市衛生局長張賢政出席見證基隆司法保護醫療關懷聯盟簽訂儀式。（記者吳昇儒翻攝）

基隆司法保護醫療關懷聯盟推出更、馨生人掛號費減免服務。（記者吳昇儒翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法