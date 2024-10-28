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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃早餐能控制體重、提升記憶力！ 5大好處曝光

2024/10/28 06:32

營養師表示，早餐提供身體1天所需的營養和能量，有助於提高免疫力；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，早餐提供身體1天所需的營養和能量，有助於提高免疫力；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一日之計在於晨，沒吃早餐小心精神不振，又傷身！營養師盈婕表示，經過長時間的睡眠，身體已消耗大部分儲存的能量，因此吃早餐有助於獲得能量，穩定血糖及精神，又能提高專注力、新陳代謝、控制體重，以及提高免疫力，可謂是好處多多！

吃早餐穩血糖 提振精神

為什麼早餐是一天中最重要的一餐？盈婕在臉書專頁「營養小老師- 盈婕營養師」發文指出，經過長時間的睡眠，身體已消耗大部分儲存的能量。吃早餐能迅速補充血糖，獲得能量後可有效提振精神。若不吃早餐，身體容易感到疲倦，且難以集中精神。下為吃早餐對身體的5大好處：

●提升專注力和記憶力：吃早餐能為大腦提供所需的葡萄糖，葡萄糖是大腦運作主要能量來源。研究顯示，吃早餐的人專注力更高，反應更快，記憶力也更好，對學生和上班族來說尤其重要。

●控制體重：吃早餐能讓上午時間維持飽腹感，減少吃零食或午餐過量的可能性。同時，規律早餐習慣，有助於控制體重，平衡一天的卡路里攝取，降低吃高熱量零食的欲望。

●促進新陳代謝：早餐啟動身體新陳代謝，有助於更有效燃燒卡路里。不吃早餐的人往往容易在一天中感到飢餓，從而在下一餐攝取更多熱量，長期下來可能會使體重上升，影響身體健康。

●提高免疫力：早餐提供身體1天所需的營養和能量，如蛋白質、維生素和礦物質等，都是維持身體正常運作的關鍵，若長期不吃早餐，可能會面臨慢性疾病及免疫力下降風險。

●穩定血糖及情緒：吃早餐有助於穩定血糖，避免血糖波動引發的疲倦、焦慮和情緒不穩。穩定的血糖可保持精力充沛，讓情緒更平和、集中力更強，有助於提升日常工作和生活的效率。

營養師提及，沒吃早餐，容易疲倦、焦慮和情緒不穩；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師提及，沒吃早餐，容易疲倦、焦慮和情緒不穩；圖為情境照。（圖取自freepik）

外食族早餐搭配一次收

盈婕分享健康早餐搭配建議，舉例來說，全麥麵包搭配蛋白質，準備2片全麥麵包、1顆水煮蛋或荷包蛋，將半個酪梨切片鋪在麵包上，再喝杯無糖豆漿；自製燕麥水果優格碗，準備半杯即食燕麥、半杯無糖希臘優格、1小把堅果，以及半個切片的香蕉或一些莓果製作。

至於外食族該如何搭配早餐？盈婕提供3種搭配，包括：茶葉蛋1個、蔥鹽手撕雞蔬菜沙拉1份、黑咖啡；中等大小地瓜1個、茶葉蛋1個、鮮乳（240毫升）；或是全麥蔬菜起司蛋吐司、無糖豆漿（400毫升）。

營養師建議，可自製燕麥水果優格碗，當作早餐食用；示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，可自製燕麥水果優格碗，當作早餐食用；示意圖。（圖取自freepik）

「蔬菜蝦仁烘蛋」健康早餐動手做

●準備食材：雞蛋3個、適量煮熟或冷凍花椰菜、小番茄適量、蝦仁5隻、鹽、黑胡椒少許。

●做法：先將雞蛋和鹽、黑胡椒攪打均勻成蛋液，另外將小番茄切片備用、煮熟或冷凍花椰菜切小備用。將打好的蛋液中倒入可烘烤容器中，再依序放入切小的花椰菜，鋪上小番茄片及蝦仁，送進氣炸鍋180℃ ，氣炸約30分鐘就完成了！

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