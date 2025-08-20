自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

眼睛腫痛竟是鼻竇炎！ 醫師用內視鏡及引流手術解除病灶

2025/08/20 11:39

病患因急性鼻竇炎，眼周腫痛、影響視野。（台北慈濟醫院提供）

病患因急性鼻竇炎，眼周腫痛、影響視野。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕84歲李爺爺半個月前突然出現右眼腫脹情形，不以為意，直到過了兩週出現疼痛、影響視野，才至坊間診所就診，後因症狀嚴重遂轉至大醫院急診，在排除眼科疾病後，耳鼻喉科醫師透過電腦斷層發現其鼻竇黏膜腫脹，導致鼻竇開口阻塞，進而影響眼周出現膿瘍情形，診斷為急性鼻竇炎併發右眼上皮膿瘍，遂執行3D立體定位導航微創鼻竇內視鏡手術及右側上眼皮膿瘍切開引流手術，術後病患症狀緩解，定期回診追蹤。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師吳姳萱表示，鼻腔由許多軟骨及硬骨組成，形成大大小小的隔間，分別有額竇、篩竇、蝶竇及上頷竇，主要功能包括減輕頭骨重量、幫助呼吸道保濕與過濾、聲音共鳴及保護腦部與臉部的重要結構，一旦發炎或阻塞，就會導致鼻竇炎。

病患經鼻竇內視鏡及上眼皮引流手術後，順利恢復原貌。（台北慈濟醫院提供）

病患經鼻竇內視鏡及上眼皮引流手術後，順利恢復原貌。（台北慈濟醫院提供）

吳姳萱說，鼻竇炎依照病程可分為急性（通常小於4週）與慢性（超過12週），病人通常會出現鼻塞、分泌物增加、臉部疼痛、嗅覺減退或喪失等症狀，幼童、長者或免疫力低下的族群就可能因簡單的鼻竇炎而影響周圍器官與組織，從而產生併發症，例如眼眶蜂窩性組織炎及眼膿瘍、腦膜炎、海綿竇栓塞等等。

她表示，鼻竇炎的診斷通常以病史詢問、鼻鏡理學檢查進行，以藥物治療為主要選擇，但若是像李爺爺一樣影響到周圍器官組織，就需透過手術解除病灶，過去鼻竇炎手術是翻開兩邊上嘴唇，在牙齒上方橫切一刀，再將前臉頰的骨頭打開進行手術，術中出血可能影響視野，容易破壞周圍正常組織，導致傷口較大、恢復較慢，現今醫師首先可利用3D導航確認病灶，再藉由內視鏡以微創削切刀切除組織，與此同時再透過引流方式，將膿瘍清除。

電腦斷層檢查顯示，病患鼻竇阻塞，與眼周邊界模糊。（台北慈濟醫院提供）

電腦斷層檢查顯示，病患鼻竇阻塞，與眼周邊界模糊。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師吳姳萱表示，鼻腔由許多軟骨及硬骨組成，一旦發炎或阻塞，就會導致鼻竇炎。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師吳姳萱表示，鼻腔由許多軟骨及硬骨組成，一旦發炎或阻塞，就會導致鼻竇炎。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中