自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北本土登革熱+1 中和7旬翁曾管制區周邊活動

2024/10/23 17:24

登革熱好發期間，衛生局在感染源區域落實「巡、倒、清、刷」。（新北市衛生局提供）

登革熱好發期間，衛生局在感染源區域落實「巡、倒、清、刷」。（新北市衛生局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新增1例本土登革熱病例，為中和區70歲男子，個案10月21日出現發燒、頭痛、關節痛、骨頭痛、噁心等症狀，就醫通報後確診登革熱，目前症狀緩解。疫調顯示，男子常於管制區周邊自有土地活動，研判與登革熱高風險區域相關。截至10月22日新北累計68例本土登革熱病例。

衛生局長陳潤秋表示，新北自9月23日出現本土登革熱病例，經調查主要在景新公園、三介廟、天山公園及周邊山區活動感染，因此列為管制區，禁止民眾進入，同時持續管制區域環境噴消及孳生源清除作業。

她說明，山區是蚊子的天然孳生源，管制區域周邊仍有感染登革熱風險，呼籲市民減少管制區域周邊活動，並配合市府防治針對自有土地孳清及噴消，避免孳生病媒蚊。市府加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓，則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立38件。

陳潤秋提醒，近期受颱風影響偶有降雨，雨後請民眾務必巡視住家周遭環境，積極落實「巡、倒、清、刷」清除積水容器避免養蚊。進行戶外活動時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含有效成分的防蚊藥劑，避免被蚊叮咬。

登革熱好發期間，衛生局人員清除積水容器，避免傳染。（新北市衛生局提供）

登革熱好發期間，衛生局人員清除積水容器，避免傳染。（新北市衛生局提供）

新北市新增1例本土登革熱病例，總計已68例。（新北市衛生局提供）

新北市新增1例本土登革熱病例，總計已68例。（新北市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中