新北本土登革熱+1 中和7旬翁曾管制區周邊活動

登革熱好發期間，衛生局在感染源區域落實「巡、倒、清、刷」。（新北市衛生局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新增1例本土登革熱病例，為中和區70歲男子，個案10月21日出現發燒、頭痛、關節痛、骨頭痛、噁心等症狀，就醫通報後確診登革熱，目前症狀緩解。疫調顯示，男子常於管制區周邊自有土地活動，研判與登革熱高風險區域相關。截至10月22日新北累計68例本土登革熱病例。

衛生局長陳潤秋表示，新北自9月23日出現本土登革熱病例，經調查主要在景新公園、三介廟、天山公園及周邊山區活動感染，因此列為管制區，禁止民眾進入，同時持續管制區域環境噴消及孳生源清除作業。

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她說明，山區是蚊子的天然孳生源，管制區域周邊仍有感染登革熱風險，呼籲市民減少管制區域周邊活動，並配合市府防治針對自有土地孳清及噴消，避免孳生病媒蚊。市府加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓，則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立38件。

陳潤秋提醒，近期受颱風影響偶有降雨，雨後請民眾務必巡視住家周遭環境，積極落實「巡、倒、清、刷」清除積水容器避免養蚊。進行戶外活動時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含有效成分的防蚊藥劑，避免被蚊叮咬。

登革熱好發期間，衛生局人員清除積水容器，避免傳染。（新北市衛生局提供）

新北市新增1例本土登革熱病例，總計已68例。（新北市衛生局提供）

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