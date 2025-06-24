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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

看拜登、家中長輩罹攝護腺癌 58歲男檢查後及早治療

2025/06/24 13:39

攝護腺癌早期多無症狀，容易被當成老化或攝護腺肥大而忽略。（記者劉婉君攝）

攝護腺癌早期多無症狀，容易被當成老化或攝護腺肥大而忽略。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕美國前總統拜登年初證實罹患攝護腺癌晚期，且已轉移至骨頭，引起許多民眾對攝護腺癌的關注。58歲王先生因最近家中有長輩罹患攝護腺癌，本身又有糖尿病和高血壓、解尿速度稍慢、晚上偶爾解尿1至2次，接受攝護腺抗原指數（PSA）檢驗，數值稍微偏高，由於他有糖尿病等慢性病，屬感染的高風險族群，在醫師建議下再做攝護腺健康指數（PHI）檢驗，發現有40%以上的攝護腺癌機率，後續進一步診斷出第2期攝護腺癌，手術治療後，恢復良好，目前定期於門診追蹤。

奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆表示，攝護腺癌最可怕的不是症狀有多嚴重，而是太晚發現，因初期常無症狀，或僅表現為頻尿、排尿困難、夜尿等常見的泌尿道症狀，容易被當成老化或攝護腺肥大所忽略，一旦確診往往已進展到較晚期。

曾文歆說，攝護腺癌是男性國人癌症發生率第5名，年長者罹患風險更高，以往通常是在抽血發現PSA偏高後，醫師才會安排進一步的攝護腺切片，以確認是否為癌症，但因切片屬侵入性檢查，可能出現副作用，許多醫師及民眾都希望有更精準、更安心的檢測工具，篩選出真正有罹癌高風險者，再進一步切片檢查。而去年12月起維入健保給付的PHI檢驗，準確度高，且對於區分良性攝護腺增生與癌症有顯著輔助價值，可協助醫師與病人依據風險高低，決定是否進行進一步檢查，也減輕病人焦慮情緒。

曾文歆醫師提醒，攝護腺癌早期發現，10年存活率逾9成。（記者劉婉君攝）

曾文歆醫師提醒，攝護腺癌早期發現，10年存活率逾9成。（記者劉婉君攝）

曾文歆表示，早期攝護腺癌經適當治療，10年存活率可達9成以上，建議有頻尿、排尿困難、血尿、下腹部或骨盆疼痛等情形，尤其是年齡超過50歲、有家族史者，應定期做PSA及PHI檢查，必要時安排磁振造影（MRI）評估，及早發現、及早治療。

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