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登革熱「超級傳播源」出現北港 莊人祥：一旦長住恐爆發感染

2024/10/16 17:03

疾管署長莊人祥（左）拜會雲林縣長張麗善（中）研商北港埃及斑蚊消除計畫細節。（記者黃淑莉攝）

疾管署長莊人祥（左）拜會雲林縣長張麗善（中）研商北港埃及斑蚊消除計畫細節。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕登革熱超級傳播源—埃及斑蚊跨越北回歸線出現在雲林縣北港，擔心若在地過冬後恐引爆革登熱疫情，疾管署長莊人祥今（16）日下午拜會雲林縣長張麗善研商滅蚊計畫，接下來2個月中央、縣府將協力加強北港除蚊工作，由於埃及斑蚊喜歡待在室內、熱鬧地方，呼籲民眾清除室內的積水容器。

登革熱病媒蚊有白線斑蚊、埃及斑蚊，其中埃及斑蚊原本只生活在北迴歸線（嘉義）以南，但國衛院2024年最新調查，在北港朝天宮周邊500公尺附近多個里發現有埃及斑蚊孑孓，且捕獲雄、雌成蚊。

莊人祥指出，白線斑蚊、埃及斑蚊都是傳播登革熱的病媒蚊，但埃及斑蚊喜歡在室內，加上牠吸取民眾的血，每次吸取的血量多，且警覺性高，傳播能力比白線斑蚊高出好幾倍，另牠在乾燥期的存活能力也比白線斑蚊強。

莊人祥表示，雖目前北港沒有登革熱疫情，不過一旦埃及斑蚊固定生長，若未來遇有境外移入個案，就可能造成本土感染，尤其在北港媽祖信徒來自全國各地，有可能引發感染，希望在目前沒有任何登革熱病例時，超前部署將埃及斑蚊消除，避免爆發疫情。

莊人祥說，疾管署在10月7日邀集專家，針對北港埃及斑蚊議題討論，所有專家也都建議在病媒蚊活動之前在雲林啟動清除計畫，針對清除計畫疾管署先前已跟雲林縣衛生局討論，今天主要就細節及經費動支與張縣長研商，未來除戶外、室內孳生源清除，也會加強教導民眾，針對室內人工容器消除。

北港鎮民加強廢輪胎打洞避免積水孳生病媒蚊。（記者黃淑莉攝）

北港鎮民加強廢輪胎打洞避免積水孳生病媒蚊。（記者黃淑莉攝）

張麗善表示，縣府接獲中央通知北港地區有埃及斑蚊蹤跡，衛生局、環保局、北港鎮公所即針對北港鎮大規模清消，因埃及斑蚊喜歡躲在廢輪胎，清潔隊員也進行打洞，避免積水孳生蚊蟲，所有巡倒清刷等工作都很執行很徹底。

張麗善強調，雲林今年截至今天沒有本土登革熱案例，未來會與中央、公所配合啟動每週的宣導及清掃工作，並加強民眾危機意識，讓大家知道埃及斑蚊喜歡待在室內及熱鬧地方，大家不能輕忽，要注意室內環境避免發生疫情。

張麗善說，保護鄉親安全是縣府首要任務，縣府會先動用第二預備金或災害準備金執行北港消除埃及斑蚊計畫。

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