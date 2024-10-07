北市本土登革熱+1 大同區男子曾至新店高風險場域

台北市衛生局7日公布今年北市第2例登革熱本土病例，為居住大同區20多歲男性。大同區公所進行社區病媒蚊密度調查、孳清、噴消等防治工作。（台北市衛生局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市大同區新增今年北市第2例登革熱本土病例，為20多歲男性，潛伏期間曾有新北市新店區高風險場域活動史，10月4日出現發燒、頭痛、後眼窩痛及四肢痠痛等症狀，就醫後經通報及採檢送驗，10月6日晚間研判確診，同住密切接觸者1人無登革熱症狀。

衛生局說明，大同區公所已於今（7）日上午召開區級應變小組會議，啟動跨機關防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境噴消等防治工作。

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近期新北市已將中和區景新公園、三介廟、新店區天山公園環山步道等地區列為管制區域，台北市亦將景美溪及新店溪交界處的文山區菜園列為高風險場域。衛生局提醒民眾應避免前往上述地區，如近2週內曾於該地區活動，請自我健康監測14日，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼痠痛、出疹或噁心、腹痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師有登革熱高風險地區活動史。

衛生局請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」 除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。

今年截至10月6日，台北市累計42例登革熱確定病例，其中有2例本土病例、40例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主。

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