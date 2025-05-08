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防青少年輕易購菸 桃市府「喬裝購菸測試」違規罰25萬

2025/05/08 13:39

桃園市政府衛生局展開為期6個月的喬裝購菸測試專案，查緝菸品販賣場所是否將菸品賣給未滿20歲年輕人。圖為示意圖，圖中人物與新聞無關。（衛生局提供）

桃園市政府衛生局展開為期6個月的喬裝購菸測試專案，查緝菸品販賣場所是否將菸品賣給未滿20歲年輕人。圖為示意圖，圖中人物與新聞無關。（衛生局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕菸害防制法雖然於前年3月修法，菸品禁售年齡從18歲提高至20歲，但在坊間商店，未滿20歲年輕人仍可輕易購菸；為此桃園市政府衛生局配合國民健康署政策，5月起啟動為期6個月的「喬裝購菸」測試專案，並以一般商店為重點輔導對象；如違反規定供應菸品予未滿20歲者，最高可處25萬元罰鍰。

衛生局副局長余依靜表示，桃園市政府衛生局在去（2024）年調查販賣菸場所合格率，依序為連鎖便利商店94.3％、連鎖超市賣場94％、檳榔攤87％、一般商店73％，整體合格率為83％。由於一般商店去年合格率較前年呈下降趨勢，已列為本年度重點輔導對象。

余依靜說，喬裝購菸測試專案，主要是測試各類販菸場所面對疑似青少年購買菸品者，是否主動查驗年齡與身份證明，或直接拒絕販售；由於部分販賣香菸的場所，因尖峰時段業務繁忙，店員較易忽略查核程序，降低對青少年購菸警覺心，加上不清楚禁售年齡由18歲提高至20歲所致。

因此衛生局要求業者應加強第一線員工教育訓練，落實「問年齡、出示證明、告知法令」的販菸三步驟，共同防範青少年取得菸品，守護青少年健康。

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