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健康 > 杏林動態

奇美醫療體系與企業臨床試驗策略合作 聚焦基因定序等面向

2025/05/08 13:10

台灣禮來股份有限公司與奇美醫療體系，簽署以「基因定序」、「預防醫學」及「分散式臨床試驗（DCT）」為主軸的臨床試驗策略聯盟。（記者劉婉君攝）

台灣禮來股份有限公司與奇美醫療體系，簽署以「基因定序」、「預防醫學」及「分散式臨床試驗（DCT）」為主軸的臨床試驗策略聯盟。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣禮來股份有限公司今（8）日與奇美醫療體系簽署研究合作備忘錄，雙方將聚焦「基因定序」、「預防醫學」及「分散式臨床試驗（DCT）」3大面向，展開臨床試驗策略合作。

簽約儀式由台灣禮來總經理賴柔彣與奇美醫院院長林宏榮、柳營奇美醫院院長黃順賢、佳里奇美醫院院長周偉倪共同進行，將透過雙方資源整合，積極推動分散式臨床試驗及應用數位健康技術等新型態模式，接軌國際藥品臨床試驗數位化趨勢，深化臨床試驗能量，推動創新藥物開發，提升台灣臨床試驗國際競爭力。

林宏榮表示，奇美醫院與台灣禮來已合作逾15年，此次再度深化合作，結合奇美醫院精準醫療資源與台灣禮來的研發實力，強化臨床試驗的安全性與成功率，為台灣病人創造更多創新治療機會，並加速新藥上市，也強化南台灣精準醫療臨床試驗實力，為台灣醫療打造國際級的量能。

台灣禮來總經理賴柔彣表示，臨床試驗策略聯盟希望透過前期評估潛在病人族群及轉介機制，進行社區式服務，把臨床試驗研究推向社區，落實分散式臨床試驗多元性的精神。

台灣禮來股份有限公司總經理賴柔彣（右2）與奇美醫院院長林宏榮（右1）、柳營奇美醫院院長黃順賢（左2）、佳里奇美醫院院長周偉倪（左1）簽署研究合作備忘錄。（記者劉婉君攝）

台灣禮來股份有限公司總經理賴柔彣（右2）與奇美醫院院長林宏榮（右1）、柳營奇美醫院院長黃順賢（左2）、佳里奇美醫院院長周偉倪（左1）簽署研究合作備忘錄。（記者劉婉君攝）

台灣禮來股份有限公司與奇美醫療體系，簽署以「基因定序」、「預防醫學」及「分散式臨床試驗（DCT）」為主軸的臨床試驗策略聯盟。（記者劉婉君攝）

台灣禮來股份有限公司與奇美醫療體系，簽署以「基因定序」、「預防醫學」及「分散式臨床試驗（DCT）」為主軸的臨床試驗策略聯盟。（記者劉婉君攝）

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