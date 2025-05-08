音樂人心臟驟停》控三高調整習慣 愛護心臟現在開始

資深音樂人韓賢光傳出心臟驟停，「優客李林」李驥在FB呼籲大眾為他集氣。（圖取自臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕67歲資深音樂人韓賢光在7日傳出在海外發生心臟驟停的狀況。好友「優客李林」李驥透過社群替他加油打氣，且透露狀況「不容樂觀」。

據報導，67歲資深音樂人韓賢光曾與優客李林、林志炫、伊能靜等歌手合作，是台灣搖滾音樂重要人物之一。韓賢光曾任「幻眼合唱團」團長、金曲獎評審，唱紅〈天梯〉、〈搖滾舞台〉、與〈溫柔地拒絕〉等。

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而韓賢光原定要從上海返台，但在運動時突然倒地，送醫急救。李驥上傳兩人合照並喊話「韓老師加油。」同時透露，韓賢光的狀況「不容樂觀」。韓賢光的親友在FB更新消息，指出他的太太已前往醫院探望。

資深音樂人韓賢光傳出心臟驟停，。（圖取自臉書）

衛福部國健署表示，損害心臟健康之危險因子都能夠透過良好健康習慣加以預防，並提出多樣化的方式，幫助國人遠離心血管疾病的威脅。

●控三高：根據「2007年台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究」結果推估，高血壓病人5年內罹患心臟病、腦中風、腎臟病的風險分別是一般人的1.9倍、2.8倍及1.7倍。有三高問題，更應妥善控制病情，定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據，極採行健康的生活型態，如需用藥，應遵照醫師處方規律服藥控制及定期回診追蹤。

●拒菸：不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都有增加心臟病的風險，鼓勵吸菸民眾要立即主動戒菸。戒菸對心臟的好處立刻就能看到，戒菸一年後，罹患冠狀動脈心臟病機率可降低5成；而戒菸5年後，中風機率幾乎與無吸菸習慣的人相同。

●挑（好）食：挑選低鈉飲食（減少鹽份攝取）有助血壓控制、選好油（拒反式脂肪酸、少動物與飽和脂肪，選天然植物油）、多蔬果、堅果、糙米類食物。

●多動：減少上網、當低頭族（3C用品）等靜態活動，維持每週5次、每次 30 分鐘的中度身體活動，包括走路、使用大眾運輸、做健康操、跳韻律舞、慢跑、騎自行車等。所有運動不嫌晚，可以從每天運動15分鐘開始，再逐漸延長運動時間，多動多流汗。

●健檢早發現：定期健康檢查，善加利用國健署提供之健檢資源。

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