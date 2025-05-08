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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南韓研究：帶狀疱疹疫苗降心臟病風險23％ 保護力8年

2025/05/08 12:43

接種帶狀疱疹疫苗，不僅防「皮蛇」，最新研究更證實有助降低心血管疾病風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

接種帶狀疱疹疫苗，不僅防「皮蛇」，最新研究更證實有助降低心血管疾病風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓最新大型研究發現，接種帶狀疱疹疫苗不僅能預防「皮蛇」發作，更能顯著降低整體心血管疾病風險達23%，其中包含心臟病發作風險降低22%、心臟衰竭風險降低26%。這項保護效果可持續長達八年，並在接種後的2至3年間效益最為顯著。此研究成果為疫苗帶來了超越預防單一疾病的額外健康益處。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項研究分析了超過120萬人的保險數據，平均追蹤時間長達六年。帶狀疱疹是俗稱「皮蛇」，是一種由水痘-帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus）再度活化所引起的病毒感染，會在身體單側出現帶狀分布的疼痛皮疹。此病毒在初次感染（水痘）痊癒後會潛伏體內，多年後可能再度活化。建議50歲以上成人接種疫苗以增強免疫力，預防其再發作。

研究結果顯示，相較於未接種者，疫苗接種者的整體心血管事件風險降低了23%。細項分析指出，發生重大心血管事件的風險降低26%，心臟衰竭風險降低26%，影響腦部血流的疾病（如中風）風險降低24%，心臟病發作風險降低22%，而凝血相關疾病的風險也降低了22%。

研究主要作者、南韓慶熙大學醫學院的董建龍（音譯）教授強調，帶狀疱疹疫苗不僅能預防疾病本身，更能有效降低心臟疾病風險，此保護效益甚至擴及沒有已知心血管風險因子的人群。

值得注意的是，研究發現疫苗的保護效果在男性、60歲以下族群，以及生活習慣不健康者（如缺乏運動、吸菸或飲酒過量者）中更為顯著。

疫苗如何預防心臟病發作，確切機制尚待完整釐清，但科學家推測，由於帶狀疱疹本身已被證實與心血管疾病風險增加有關（先前研究顯示感染後心臟病發作和心衰竭風險增加1.5至2倍），疫苗透過預防帶狀疱疹的發生，從而間接降低了這些風險。

董建龍教授解釋，帶狀疱疹感染會引發血管損傷、發炎及血栓，增加心臟病風險；疫苗則藉由預防感染來降低這些威脅。他推測，年輕族群因免疫反應較好、男性則可能因疫苗效力具性別差異，故保護效果更為突出。

目前全球有兩種主要的帶狀疱疹疫苗：一種是傳統的活性減毒疫苗，另一種是較新的重組蛋白疫苗。這些疫苗通常建議50歲以上成人，特別是免疫系統功能較弱（如慢性病患者、癌症患者或接受免疫抑制治療者）的族群接種。

不過，這項研究的數據主要基於接種較舊型活性減毒疫苗的民眾。因此，研究人員指出，未來仍需針對接種新型重組疫苗的族群進行類似研究，以確認其是否也具有同等的心血管保護效益。

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