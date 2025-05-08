首座「兒少心智病房」在台大 助心理困擾兒少治療

全台首座「兒少心智病房計畫」已在台大兒醫動工，預計設置12床，今（2025）年底可望正式收案。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全台首座專為18歲以下兒少打造的心智病房，預計今（2025）年底於台大兒童醫院啟用。衛福部今（8日）公布第二期優化兒童醫療照護計畫，未來4年將投入135億元強化兒醫體系，其中一大亮點為斥資6590萬元推動「兒少心智病房計畫」，打造心理困擾或精神疾病兒少的專屬治療空間，首案今年已在台大兒醫動工，預計設置12床，年底可望正式收案。

根據台大醫院團隊2015至2017年調查，台灣兒少罹患任一精神疾病的終生盛行率高達32.3%，等於每3位孩子中，就有1人曾面臨心理健康問題。衛福部心理健康司簡任技正李炳樟指出，兒少照護需投入更多人力，且活動空間需求大，無法比照成人病房設計，因此「希望打造一個真正為孩子設計的專屬治療空間，貼近兒少的身心特性與醫療需求。」

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李炳樟進一步說明，首座病房由台大兒童醫院承接，這項計畫不僅是設置病床，更著重於專業團隊的建構，衛福部將補助醫院培訓兒少專科醫師、護理師、心理師、社工與職能治療師，首波設置12床，未來將視需求擴增，也力拚2028年前於北、中、南三區都設有這樣的病房，全台可達45至48床的住院收治量能，守護孩子的心理健康。

除住院服務外，李炳樟說，現行已有15家醫療機構組成的團隊，外展至全國各地的兒少安置機構與少年矯正學校，提供精神醫療協助。「未成年個案多少都會碰到情緒問題，為了幫安置機構解決個案行為上的困擾，我們與15家嚴重情緒障礙醫療團隊合作。」該計畫要求各院設立特約門診，並提供至少30分鐘的個別診療服務，無論是進行個案討論，或後續轉介至專屬門診，都能獲得必要支持。

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