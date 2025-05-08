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健康網》別「左手打過換右手」 研究：疫苗同邊接種保護力更強

2025/05/08 17:41

研究指出，身體真的記得你上次疫苗打在哪一邊。而且，如果下一劑還打在同一邊，它的免疫反應會更快、更強、範圍更廣，保護力也更好；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，身體真的記得你上次疫苗打在哪一邊。而且，如果下一劑還打在同一邊，它的免疫反應會更快、更強、範圍更廣，保護力也更好；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕打疫苗追加劑，我們都習慣問：「左手還是右手？」好像怎麼打都一樣。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述1篇研究指出，身體真的記得你上次打在哪一邊。而且，如果下一劑還打在同一邊，它的免疫反應會更快、更強、範圍更廣，保護力也更好。

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文引述今（2025）年刊登在權威醫學期刊《Cell》上的最新研究成果。科學家從老鼠實驗一路做到人體試驗，清楚證實：如果疫苗的追加劑打在和第一次相同的手臂，身體的免疫細胞會動作更快、反應更精準，甚至能產生對像Delta、Omicron這類變異病毒株更具防禦力的中和抗體。

打在同一邊 免疫細胞更快找到老朋友

張家銘提到，想像消防隊出動滅火。第一次是A隊出發，地點就在他們分隊旁邊；第二次突然改派B隊，他們還要繞半圈才能到，動作當然慢半拍。而身體的免疫細胞，也有這樣的「地緣關係」。第一次打疫苗後，會有一群「記憶B細胞」駐紮在那邊淋巴結附近。

等到下一次遇到病毒或追加劑來了，它們就能馬上重整部隊、升級武器、進化出更強的抗體；但如果下一劑換邊打，免疫系統就得重新組隊、重新招兵，這樣一來時間拉長，反應也比較慢，產出的抗體不夠精準、也沒那麼多樣。

研究指出，如果下一劑換邊打，免疫系統就得重新組隊、重新招兵，這樣一來時間拉長，反應也比較慢，產出的抗體不夠精準、也沒那麼多樣；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，如果下一劑換邊打，免疫系統就得重新組隊、重新招兵，這樣一來時間拉長，反應也比較慢，產出的抗體不夠精準、也沒那麼多樣；示意圖。（圖取自freepik）

張家銘表示，關鍵在於那些不為人知的免疫小幫手－亞囊竇巨噬細胞（Subcapsular Sinus Macrophages, SSMs）。它們就像淋巴結裡的「哨兵」，平常靜靜站崗，等抗原（也就是病毒的資訊）一來，就立刻通知記憶B細胞：「快來看，有敵人！」

更妙的是，這些哨兵會記得以前看過什麼，也會特別照顧那些跟它有過交手經驗的記憶細胞。打在同一邊，等於讓記憶細胞回到熟悉的戰場、找到熟悉的夥伴，一起再戰一次，而且會打得更漂亮。

張家銘說明，這發現聽起來像很科學，但其實應用起來很簡單，只要生活上做3件事即可：

1.記得上次疫苗打在哪邊。如果可以，手機拍個照、寫在健保卡上、用記事本記下來，下次打追加劑或流感疫苗就說：「請幫我打跟上次一樣的那一邊。」

2.幫家人也記一下。家裡的長輩、小孩可能記不得，但我們可以幫他們留個紀錄。這一點小貼心，未來搞不好就是他們身體多一層保護的關鍵。

3.遇到醫護人員問要打哪邊，不要再說「隨便」了。很簡單的：「我上次是打右邊的，這次也請打右邊。」

醫師提醒，遇到醫護人員問要打哪邊，不要再說「隨便」了。很簡單的：「我上次是打右邊的，這次也請打右邊。」；示意圖。（圖取自freepik）

醫師提醒，遇到醫護人員問要打哪邊，不要再說「隨便」了。很簡單的：「我上次是打右邊的，這次也請打右邊。」；示意圖。（圖取自freepik）

張家銘說明，不只是打針這回事，是對身體的尊重與理解，我們常說：「身體會記得。」但現在我們知道，身體記得的細節，比我們想像得還多。不只是記得「我打過疫苗」，而是記得「你上次打在哪裡、你用了哪種武器、你的部隊在哪裡集結過。」

張家銘補充，如果我們願意尊重這些微妙的記憶機制，給身體熟悉的位置，它就會給我們更快、更強、更全面的保護力。

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