護師節大禮 台中醫院：全面調薪、月休8天以上並準時下班

副院長葉周明表揚許芷寧，徐瑪玲及退休護理長獻花。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕慶祝國際護師節，部立台中醫院今（8）日舉行慶祝大會，院長黃元德宣佈：今（2025）年起護理同仁全面調薪3%、每人月休8天以上，資訊投資超過500萬，簡化工作流程讓大家準時下班，希望大家都能有足夠薪資與休假。

黃元德今天親自表揚服務10年以上資深與績優護理人員，當場宣布調薪、給假新制，以實際行動表達對護理人員的感謝，也期許共同共同努力提升台醫療環境。

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黃元德說，自己就是護理師之子，深知護理師工作家庭兩頭忙的辛苦，他分享小時候媽媽值夜班，爸爸不會煮飯，從小就學會按電鍋煮飯菜，因此深知護理師的辛勞與護理師家庭的需求。

會中也表揚麻醉護理師許芷寧以文章「迅捷之手，堅強之心-為急診奮戰的理由」，奪得台中市護理師公會護理感人小故事甄選比賽冠軍，許芷寧從事護理工作20年，她將急診團隊拚命救人、搶救時的壓力與悲喜，化為文字，感動評審。

許芷寧以文章「迅捷之手，堅強之心-為急診奮戰的理由」，奪得台中市護理師公會護理感人小故事甄選比賽冠軍。（台中醫院提供）

42歲、育有2個孩子的許芷寧，熱愛麻醉、護理工作，她說，幸運在去年參與急診室與加護病房工作，見證到小女童牽著爸爸的手呼喚「不要睡太久」，一手拉著媽媽衣角不斷問「爸爸，一定會醒來對不對」，最後患者在急救30分鐘一度要放棄急救時，心電圖突然出現波動一瞬間的感動。

許芷寧說，急診團隊每個角色包括清潔、傳送人員，每個人都是她的恩師，她以台中醫院急診團隊為榮、願意用餘生繼續為這份專業努力。

今天護師節慶祝大會，院長黃元德，以及副院長葉周明長、廖妙淯，秘書詹吉亮表揚度資深、閃亮新人，護理科主任徐瑪玲也特別邀請資深前護理部主任陳束李、張黎慧出席，象徵護理傳承、一起同歡。

黃元德院長（左８）表揚護理師許芷寧，並宣佈今年起護理同仁全面調薪3%、每人月休8天以上，並且簡化工作流程讓大家準時下班。（記者蔡淑媛攝）

台中醫院慶祝護師節。（記者蔡淑媛攝）

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