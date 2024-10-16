不讓埃及斑蚊在雲林過冬 中央、縣府啟動滅蚊

北港朝天宮周邊民眾自主性將廢棄輪胎倒放，避免積水孳生病媒蚊。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國衛院今年調查發現埃級斑蚊跨越北迴歸線以北在雲林北港繁衍，雲林縣府展開滅蚊、清除孳生源及環境清消工作。衛生局長曾春美表示，縣府提出「北港埃及斑蚊消除計畫」已獲疾管署核定，署長莊人祥今（16）日下午要到縣府拜會縣長張麗善研商，希望在年底將埃及斑蚊消除，以免爆發登革熱疫情。

登革熱病媒蚊有白線斑蚊、埃及斑蚊，其中埃及斑蚊原本只生活在北迴歸線（嘉義）以南，但國衛院2024年最新調查，在北港朝天宮周邊500公尺附近多個里發現有埃及斑蚊孑孓，且捕獲雄、雌成蚊各一隻。

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環保局、衛生局及北港鎮清潔隊加強積水容器清除及環境清消，但北港公民路一處涼亭仍有民眾亂丟瓶罐積水，令相關單位十分苦惱。（雲林縣衛生局提供）

縣府表示，接獲國衛院的監測結果後，環保局、衛生局及北港鎮公所展開病媒蚊孳生源清除及清消工作，針對高風險里區域加強孳生源清除，尤其易積水的廢輪胎打洞避免積水。

曾春美指出，衛生局9月起每週加強病媒蚊調查、積水容器巡檢及清除，9月18日調查室內、室外還是有發現不少積水容器，布氏指數則為0；9月24日調查又發現共有15戶積水容器發現有斑蚊，且戶外積水容器增加，甚至布氏指數增至140，主要原因是當時連續降雨；9月30日再調查，只剩戶外積水容器，布氏指數又降為0。

雲林縣環保局、北港清潔隊加強北港朝天宮周邊各里室內、戶外積水容器清除。（雲林縣環保局提供）

曾春美強調，雲林今年至今沒有登革熱本土個案，但根據專家表示，埃及斑蚊族群能否在北港順利過冬是關鍵，若度過冬天，明年回暖前仍繼續活著，可能引爆登革熱疫情，且埃及斑蚊傳播登革熱風險比白線斑蚊高，為杜絕埃及斑蚊在北港過冬，縣府提出消除計畫，總經費330多萬元，將總動員衛生局、環保局、公所等單位及社區志工，在今年底前消滅埃及斑蚊。

曾春美說，埃及斑蚊喜歡待在室內及騎樓，消除工作也需要民眾配合，呼籲民眾仍要落實「巡、倒、清、刷」不要養蚊子。

雲林縣環保局、北港清潔隊加強北港朝天宮周邊各里室內、戶外積水容器清除。（雲林縣環保局提供）

雲林縣衛生局長曾春美說明縣府清除北港埃及斑蚊計畫。（記者黃淑莉攝）

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