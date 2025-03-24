北醫楓杏服務隊 關懷澎縣居民15年不間斷

北醫楓杏醫療服務隊，醫療深入澎湖15年，腳步不間斷。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台北醫學大學澎湖醫療暨社會服務隊，15年來不間斷，把專業的醫療服務帶到澎湖需要的角落，「觸角」延伸至澎湖各有人島。今年幹部抵澎拜會縣長陳光復、馬公市長黃健忠，說明活動內容，並聽取澎湖縣政府及馬公市公所意見，增加服務內容。

北醫楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊，及第20期澎湖醫療暨社會服務隊預計7月19日起至8月6日在澎湖展開五鄉一市的服務，提供牙科、眼科、復健、醫學檢驗、用藥衛教等專業診療及諮詢，為當地長輩提供基本的醫療及照護建議，同時辦理校園醫學體驗營，將醫療服務及衛教知識帶給更多澎湖民眾。

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另外，馬公市公所與北醫楓杏醫療隊合作邁入第3年，今年醫療隊不僅延續虎井、桶盤義診與家庭訪視，更擴展至社區醫療衛教，並強化銀髮族長照輔導，為提升在地健康照護能量再添助力，因此今年計畫特別關注高齡友善醫療，北醫楓杏醫療隊結合醫學系、護理系專業師資與志工團隊，針對長者提供疾病管理、用藥安全講座及居家照護指導，讓長輩能獲得更完善的醫療資訊。

同時，醫療隊亦將與在地社區發展協會合作，透過健康促進活動，提高市民健康意識，確保基層醫療資源得以穩定落實。

楓杏醫療服務團隊約100人將利用暑假前來澎湖服務，陳光復相當關心成員們的食、宿與交通，他表示，縣府將全力協助，確保團隊的公益活動不受後勤問題的困擾。馬公市長黃健忠也肯定北醫楓杏醫療隊長年來對離島居民的關懷與奉。

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