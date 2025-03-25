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阿公發呆反應慢常跌倒 竟是中風引發癲癇

2025/03/25 05:30
阿公發呆反應慢常跌倒 竟是中風引發癲癇

▲長者若經常發呆、反應變慢，常跌倒，應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者陳奕劭／新北報導

1名70歲老翁近期經常發呆、反應變慢，走路有時候突然跌倒，就醫檢查發現是腦中風造成神經受損引發癲癇，醫師給予抗癲癇藥物治療後，病情在2-3週內明顯改善，家屬發現老翁放空、發呆次數減少，對話也變得流暢。

恩主公醫院睡眠中心主任李君右表示，10歲以下兒童和60歲以上長者皆是癲癇好發族群，兒童癲癇發作多半與基因異常、腦部發育問題相關，長者癲癇與腦中風、阿茲海默症、神經退化疾病、腦部腫瘤等疾病相關，腦外傷或腦部受損者也是高風險族群。

70％患者規律服藥 可控制病情

他指出，腦波檢查是診斷癲癇最重要的工具，能夠捕捉異常放電情形，電腦斷層掃描有助於確認是否存在腦部結構異常，例如舊中風病灶或腫瘤等情形；藥物控制是治療癲癇的主要手段，約70％老年患者規律服藥可控制病情，甚至不再發作，若患者對藥物治療反應不佳，需考慮手術治療。

針對癲癇患者的日常飲食與保健，李君右提醒，患者應規律服藥，確保睡眠充足，適度運動有助於維持腦部健康，但應結伴而行，不宜單獨游泳、泡澡、騎腳踏車，以免癲癇發作，危及生命安全；飲食需避免增加發作風險的酒精，糖尿病患者不能過度攝取高糖食物，防止血糖劇烈波動引發癲癇。

除了老年人之外，任何年齡層都可能發生癲癇，若發現自己或家人經常無故發呆、短暫失神、記憶斷片，或突然無力跌倒，應提高警覺，可能是癲癇發作的表現，如果懷疑親人有突發性抽搐、反應遲鈍或意識不清，可用手機錄影並提供給醫師協助診斷。

李君右提醒，老年癲癇並非無法控制，只要及早發現並接受治療，患者仍可維持良好的生活品質，若家中長輩出現可疑症狀，應提早就醫檢查，避免延誤治療時機。

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