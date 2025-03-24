義大醫院20週年院慶加薪 院長喊話醫護留下打拚

義大20週年院慶及慶祝升格醫學中心系列活動，今天熱鬧展開，院長杜元坤（中）率癌治療醫院院長洪朝明（右4）、大昌醫院院長張基昌（左3）及屏東義大醫院院長顏政佑（右3）等人，為活動揭開序幕。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄義大醫院開院20週年，今年初又升格為醫學中心，院慶系列活動今天熱鬧揭開序幕，院長杜元坤表示，義大歷年來護理及醫事人員平均加薪2成以上，今年初至今已加薪4次，他溫馨喊話員工「卡好心ㄟ」不要離職，一起陪醫院邁入下個20年。

義大醫院於2001年動土興建，原為創辦人林義守為紀念飽受病痛折磨早逝的雙親，以及自己因肝癌求醫的親身經驗，想興建醫院回饋鄉里，1995年籌設時名為「慈恩醫院」，後來考量義守大學醫學院與醫院的整體規劃發展，於2000年底更名為「義大醫院」，並於2004年4月正式開院營運。

請繼續往下閱讀...

歷經5次JCI國際醫院評鑑，和國內大大小小評鑑認證，義大醫院在今年初繼榮總、高醫及長庚之後，正式升格為醫學中心，強化東高雄和北高雄的醫療網絡。

義大醫院2004年4月從荒地創院，今年初升格為醫學中心。（記者蘇福男攝）

義大20週年院慶及慶祝升格系列活動今天熱鬧展開，院長杜元坤率癌治療醫院院長洪朝明、大昌醫院院長張基昌及屏東義大醫院院長顏政佑等人，齊為「榮耀20、璀璨未來」活動揭開序幕，系列活動長達一週，安排有闖關遊戲、醫師開講及癌症篩檢等。

杜元坤受訪時有感而發表示，義大從荒地創院至今，人口老化及少子化議題接踵而來，他目睹台灣醫療從蓬勃發展到人力短缺，為此醫院導入AI智慧醫療和精準醫療，但他強調，人的溫度是冰冷機器所取代不了的，「義大升格醫學中心，我只快樂一個晚上」，他說，醫學中心擔子很重，不能開心太久。

面對高醫岡山醫院和路竹高雄秀傳醫院相繼開院競爭，杜元坤表示，很感謝這兩家醫院的成立，讓病患的選擇變多，因市場增加需要，才能看見醫護人員的重要性。

他說，為留住員工，義大歷年來護理及醫事人員平均加薪2成以上，今年初至今並調升底薪、加班獎金、年終獎金及留任獎金，甚至提供回娘家獎金，院內不少員工從單身至結婚生子，甚至已升級當阿嬤。

義大醫院開院20週年，今年初又升格為醫學中心，院慶系列活動今天熱鬧揭開序幕。（記者蘇福男攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法