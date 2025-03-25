健康網》孩子嗜吃甜食恐長不高 掌握4大因素突破遺傳限制

孩子嗜吃甜食，不僅容易發胖，也要小心可能長不高；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子嗜吃甜食，不僅容易發胖，也要小心可能長不高！初日診所兒童內分泌科醫師王律婷指出，根據《神經內分泌學》刊載的研究顯示，人體攝取糖份後，會暫時降低血液中生長激素的濃度，持續大約2-3小時。換句話說，若孩子早餐1杯奶茶、放學再來1杯手搖飲，等於每天不斷「關閉」生長激素。

糖化血色素偏高 成年身高比平均矮3公分

王律婷指出，德國1篇追蹤197位第1型糖尿病兒童的研究也發現，糖化血色素（HbA1c）較高的族群，最終的成人身高比平均減少將近3公分，嚴重可達6.4公分，長期高血糖將拖累孩子的身高發育。

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王律婷表示，醫學上透過「兒童生長激素抑制測試」評估生長激素是否分泌異常，方法是讓孩子口服每公斤1.75克葡萄糖，並在特定時間內抽血檢測。一般來說，糖分攝取後2至3小時內，生長激素濃度會大幅下降，甚至降至幾乎驗不到的程度。以20公斤的孩子為例，一杯半糖珍珠奶茶的糖量就可能會造成影響，顯示高糖飲食可能透過干擾兒童生長激素的正常分泌，進而影響生長發育。

醫師指出，一般來說，糖分攝取後2至3小時內，生長激素濃度會大幅下降，甚至降至幾乎驗不到的程度。（圖擷取自shutterstock）

胰島素過多 會抑制生長激素

她解釋，4歲以上兒童，每年平均長高4-6公分；進入青春期後，成長速度可達8-14公分。然而，愛吃甜食的孩子，初期因胰島素濃度升高，可能促進「類胰島素生長因子-1（IGF-1）」的生物可用性，讓骨骼快速成長，看起來比同齡孩子更加「頭好壯壯」。但是，這只是短暫現象，因為「過量胰島素與生長激素是『天敵』！」

王律婷強調，胰島素過多不僅抑制生長激素，也可能加速生長板提前閉合。這類孩子看似「贏在起跑點」，但骨骼發育過早結束，導致成年後身高不如預期，甚至輸給原本比自己矮的同齡朋友。

2情形可能是內分泌疾病 勿輕忽警訊

有些家長誤以為孩子「晚長」沒關係，進入青春期後遲早會追上，但如果一年長不到4公分，或身高百分位小於3%，就有可能是內分泌疾病，是錯過黃金生長期的重要警訊。

王律婷提醒，孩子的身高80%受到遺傳影響，不過，後天因素仍佔20%，只要提供良好生長環境，包括「均衡營養」、「適當運動」、「充足睡眠」及「避免內分泌干擾物質」，就能幫助孩子發揮最大生長潛能。

若擔心孩子生長受阻，家長應及早留意身高變化，並諮詢專業醫師評估生長激素及內分泌狀況，避免錯過寶貴的成長機會。

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