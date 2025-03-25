嬤頭暈視力差 7公分腦膜瘤惹禍

▲醫師手指處為巨大腦膜瘤位置，（照片提供／吳宗憲）

文／吳宗憲

▲圖2：腦部核磁共振顯影檢查，紅圈處為巨大腦膜瘤。（照片提供／吳宗憲）

74歲的林女士在門診主訴半年前陸續出現頭暈、頭痛、高血壓、視力變差等症狀，原以為只是正常的小毛病，直到近日與親朋好友相聚談天，忽然忘記自己說過的話，接著連煮菜時也想不起怎麼烹飪料理，家人發現不對勁後，趕緊帶來醫院做詳細檢查。

▲圖1：腦部核磁共振顯影檢查，紅圈處為巨大腦膜瘤。（照片提供／吳宗憲）

林女士經由腦部電腦斷層及腦部核磁共振檢查後，發現腦部左後側長了1顆7公分巨大腫瘤（圖1），且這顆腫瘤位置橫跨於頂葉、枕葉及大腦簾之間，佔了腦部左側1/3，造成嚴重壓迫，若不做手術治療，後續恐引發腦壓升高，導致生命危險。

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由於病人的腦膜瘤太大，加上橫跨於頂葉、枕葉及大腦簾之間（圖2），一般手術危險性相對較高。在與家屬及病人解說病況與腫瘤影響，討論後決定採用新式的神經導航系統，讓手術更加精準安全。

完全切除可降復發率 治療首選

經由2個小時的手術後，終於順利將腦瘤慢慢移除，同時。病理報確認後證實為腦膜瘤。腫瘤切除術後追蹤腦部磁振造影顯示無任何殘餘腫瘤，讓她相當開心。

一般切除各種腦瘤或脊椎等精密手術時，除了使用精密手術顯微鏡，在藉由神經導航系統的整合及電位儀監測顱神經、運動神經、感覺神經，可讓醫師即時知道病灶和周圍正常組織的相對關係及距離，降低正常神經組織和血管損傷的機率。

腦膜瘤起源於蜘蛛膜顆粒細胞的原發性腫瘤，在臨床上通常為良性。雖然9成屬於良性腫瘤，但仍有1成為非典型或惡性腦膜瘤。由於生長速度緩慢，初期對腦部產生的周邊壓迫較小，沒有明顯症狀，可能存在5-10年，所以被發現時通常已經長得很大，因為病人都是在出現肢體無力、眩暈、走路不穩等異狀時才就醫。

腦瘤不論良性或惡性，都需要接受治療。目前手術切除是腦膜瘤的首選治療方式，完全切除可降低復發率，而切除範圍通常是決定病人預後的重要因素。

非典型或惡性腦膜瘤的復發率相當高，故通常會建議病人在術後接受輔助放射治療，以減低復發風險，也可延長病人生存期。

（作者為大林慈濟醫院神經外科主任）

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