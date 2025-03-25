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健康 > 杏林動態

三總松山分院航醫大樓啟用 賴清德提3任務：加強防衛韌性

2025/03/25 11:04

總統賴清德25日出席「國防醫學院三軍總醫院松山分院『航空醫學大樓』落成啟用典禮」。（記者羅沛德攝）

總統賴清德25日出席「國防醫學院三軍總醫院松山分院『航空醫學大樓』落成啟用典禮」。（記者羅沛德攝）

〔記者林志怡／台北報導〕總統賴清德今（25）日出席三軍總醫院松山分院航空醫學大樓啟用典禮，致詞時提到，希望松山分院未來積極投入健康台灣相關工作，協助加強全社會防衛韌性、檢視設備並落實節能減碳，但會後被問及近期中配爭議，未做出任何回應，僅迅速離開會場。

賴清德指出，三總松山分院經歷許多更迭，肩負許多使命與光榮的歷史，在重大公衛事件，如SARS、新冠肺炎等，松山分院都作為專責醫院，在第一線守護國家與民眾健康，也顯示松山分院在國軍醫療體系中，具有不可替代的地位。

總統賴清德25日出席「國防醫學院三軍總醫院松山分院『航空醫學大樓』落成啟用典禮」。（記者羅沛德攝）

總統賴清德25日出席「國防醫學院三軍總醫院松山分院『航空醫學大樓』落成啟用典禮」。（記者羅沛德攝）

國防醫學院三軍總醫院松山分院航空醫學大樓外觀。（記者羅沛德攝）

國防醫學院三軍總醫院松山分院航空醫學大樓外觀。（記者羅沛德攝）

賴清德指出，國人平均餘命增長，但「不健康年數」也增加，一生中約有1成的時間不健康，政府因此設置健康台灣推動委員會、編列癌症新藥基金100億元、推動888慢性病防治計畫、降低篩檢年齡、執行健康台灣深耕計畫栽培人才等作法力求改善，希望未來松山分院也能積極投入健康台灣相關工作。

賴清德也提到，我國也重視全社會防衛韌性，在災害、意外發生時，醫院需要肩負許多醫療工作，每間院所都至關重要，松山分院是少數設有前進外科小組的醫療單位，未來透過第一線的即時處理，一定可以增加後送人員的存活率。

總統賴清德25日出席「國防醫學院三軍總醫院松山分院『航空醫學大樓』落成啟用典禮」。（記者羅沛德攝）

總統賴清德25日出席「國防醫學院三軍總醫院松山分院『航空醫學大樓』落成啟用典禮」。（記者羅沛德攝）

國防醫學院三軍總醫院松山分院航空醫學大樓外觀。（記者羅沛德攝）

國防醫學院三軍總醫院松山分院航空醫學大樓外觀。（記者羅沛德攝）

另，賴清德提到，近期長庚醫院舉辦講習，分享節能減碳經驗，松山分院也可以加以學習，檢視設備是否久未更新，需要替換設備以提高電力使用效能，此時也可以和能源管理公司合作，把節省下來的電費再回饋給能源公司，以達到節能減碳的目標。

至於近期多位中配涉及武統言論，遭移民署廢止其依親居留許可及長期居留許可，其中中配「亞亞」今日召開記者會。賴清德於會後被問及此事，未做出任何回應，迅速離開會場。

總統賴清德25日出席「國防醫學院三軍總醫院松山分院『航空醫學大樓』落成啟用典禮」。（記者羅沛德攝）

總統賴清德25日出席「國防醫學院三軍總醫院松山分院『航空醫學大樓』落成啟用典禮」。（記者羅沛德攝）

總統賴清德25日出席「國防醫學院三軍總醫院松山分院『航空醫學大樓』落成啟用典禮」。（記者羅沛德攝）

總統賴清德25日出席「國防醫學院三軍總醫院松山分院『航空醫學大樓』落成啟用典禮」。（記者羅沛德攝）

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