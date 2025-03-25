多發性周邊神經病變》6旬男手麻腳麻 抗心律不整藥副作用

▲慢性病患一定要時時刻刻保持警覺，檢視自己的用藥，以避免吃了不需要服用的藥物，引發其他病變；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

68歲的張先生是退伍軍人，這1年多來腳麻非常惱人，門診中主訴：「腳麻是從腳底開始，往上到腳踝，兩邊對稱，不太會有什麼痛感，也不影響走路，但是那種刺刺的感覺很不舒服。」他在1年多前照了腰椎核磁共振，外科醫師看到有些微的軟骨突出，所以幫他開了刀，但沒有好轉，麻感也繼續往上，讓他很困擾。

因他出現對稱的麻感，令我懷疑是影響四肢末梢的多發性神經病變，也就是像穿了襪子、戴手套一般，因此詢問他的雙手是否也有麻感？他回答：「感覺指尖末梢怪怪的。」確認了麻感是出現在四肢，不是只有雙腳。

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最常見的多發性周邊神經病變不外乎是酒精性、糖尿病、尿毒症引起的，因此一個一個詳查得知，他不喝酒，沒有糖尿病，腎功能也相當好。根據過去文獻報告，儘管多麼精細的電生理檢查或做神經肌肉切片，仍然有高達40%是找不到原因的。

這時張先生拿出了他準備好的藥物清單說：「那天要轉診過來時，你們醫院的同仁提醒我要把藥物清單帶來。」他服用的藥物多半是常見的高血壓用藥或軟便劑，但其中跳出一個抗心律不整藥amiodarone。張先生說：「很多年以前，因為我心跳很快，有一個心臟科的醫師開給我，從此以後我就在家裡附近的診所照著處方拿，吃了5年了。」

我回顧了張先生的病歷，雖然一直掛著心律不整的診斷，但是卻找不到心電圖的證據，現場的理學檢查也是正常的。我提醒他：「這個藥如果長期吃的話，也會甲狀腺低下，甚至也會發生周邊神經病變啊！」他也會意過來：「我也確實最近才被診斷為甲狀腺低下呢！才剛開始吃甲狀腺素。」

張先生回到醫院的心臟科重新評估，確定沒有心律不整，因此把amiodarone停掉，從此不但甲狀腺問題不藥而癒，原來的腳麻也在幾個月後都好了。

應檢視慢性病用藥 適時尋求第二意見

建議有慢性病用藥的朋友，一定要對自己的藥「挑三揀四」、「錙銖必較」，再怎麼完備的醫療，都會有誤解與盲點，時時刻刻保持警覺，檢視自己的用藥，適時尋求第二意見，才能為自己的健康把關。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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