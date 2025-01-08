免疫老化疫苗減弱？疾管署：長者公費接種「佐劑流感疫苗」3月前討論

隨著年齡增長，免疫系統反應逐漸減弱，長者疫苗接種後的保護效果也不如年輕人。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕隨著年齡增長，免疫系統反應逐漸減弱，長者疫苗接種後的保護效果也不如年輕人，定期接種和選擇適合劑型更顯重要。目前歐美多國已將含佐劑、高劑量及基因重組等加強型流感疫苗，納入長者公費接種計畫，疾管署則預計今年3月前啟動討論

感染症專家、ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎指出，以實證來說，含佐劑、高劑量及基因重組流感疫苗在長者身上的保護效果明顯優於傳統疫苗，這也是國際潮流，不過這類疫苗價格高，加上台灣疫苗基金有限，是否納入公費計畫仍需經濟效益評估。

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疾管署署長莊人祥指出，目前已將含佐劑、高劑量及基因重組等新型流感疫苗提案送交醫藥品查驗中心（CDE）進行成本效益分析，完整報告預計於第1季完成，屆時將提交ACIP委員會進一步討論。

台灣疫苗推動協會今（8日）公布2024年疫苗十大新聞，其中「人類乳突病毒（HPV）疫苗接種範圍擴大至全國國中男生」榮登榜首，榜單上還包括人類呼吸道融合病毒（RSV）、腸病毒、COVID-19及流感等議題，與長者相關的疫苗議題也占據四個名次。

李秉穎提到，許多長者對疫苗仍有迷思，例如將接種後的心肌梗塞或腦中風誤認為是疫苗引起，甚至擔心嚴重副作用，但實際上，高齡者因免疫功能較弱，發炎反應較低，副作用的發生率反而更少；他強調，新冠、流感、肺炎鏈球菌和帶狀疱疹疫苗等，都能有效預防重大疾病，降低感染及併發症風險。

台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成補充，最新研究顯示，新型帶狀疱疹疫苗有助降低失智風險，流感疫苗也已證實能保護心血管健康，疫苗可有效減少發炎反應及降低慢性病風險，為長者提供更全面的健康保障。

林口長庚小兒感染科醫師陳志榮、ACIP召集人李秉穎、疾管署署長莊人祥、台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成（左至右）今（8）日出席2024年疫苗十大新聞公布記者會。（記者邱芷柔攝）

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