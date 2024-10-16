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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北本土登革熱+1 累計66例感染範圍未擴大

2024/10/16 16:34

新北市登革熱確診人數趨緩，目前累計66例。（新北市衛生局提供）

新北市登革熱確診人數趨緩，目前累計66例。（新北市衛生局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新增1例本土登革熱病例，為中和區41歲男性，他於10月11日出現發燒、肌肉痛、腹瀉等症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解。新北市衛生局調査仍與目前高風險區域有關，研判感染範圍未擴大。截至10月15日新北累計66例本土登革熱病例。

衛生局長陳潤秋表示，新北自9月23日出現本土登革熱病例以後，感謝市民配合防治工作，病例數連續2週下降，評估疫情獲得控制。

她指出，市府團隊加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓，則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立35件。

陳潤秋強調，防治登革熱沒有捷徑，唯有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱發生，呼籲市民持續與市府團隊合作，共同阻斷疫情。

衛生局提醒，近期氣溫雖降，仍適合病媒蚊生長，提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」清理環境，戶外活動時，請穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可的防蚊藥劑，避免被蚊叮咬，保護自我健康。

新北本土登革熱+1 累計66例感染範圍未擴大

衛生局提醒，在登革熱好發期間，除了不斷的消毒以外，市民一定要「巡、倒、清、刷」。（資料照，記者羅國嘉攝）

新北衛生局新增1例本土病例，宣布將持續防堵疫情。（新北市衛生局提供）

新北衛生局新增1例本土病例，宣布將持續防堵疫情。（新北市衛生局提供）

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