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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》等了1000多天獲捐腎 3寶爸感謝男大生遺愛

2025/04/15 21:16

男大生車禍腦死器捐，3寶爸獲腎臟移植重獲新生，除了表達感謝也將會替行大愛的年輕人好好看、好好活！圖為示意圖。（圖取自freepik）

男大生車禍腦死器捐，3寶爸獲腎臟移植重獲新生，除了表達感謝也將會替行大愛的年輕人好好看、好好活！圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名50多歲，3個孩子的父親，因為長年糖尿病控制不良，腎臟逐漸衰竭，開始了透析人生，為了陪伴孩子走得更遠，排隊登記器官移植，這一等就是1000多個日子，終於等到配對成功，順利完成腎臟移植手術。3寶爸非常感謝器捐的男大生，「他不只救了這幾位患者，也救了好幾個家庭。他還年輕，還沒來得及看這個世界，但這些患者，會替他，好好看、好好活！」

懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」分享腎臟移植案例，患者原本才剛退休，想要好好旅遊，陪伴太太、子女度過人生重要的日子，但是每週三次的血液透析，卻讓他無法完成退休的心願，甚至想正常生活都很辛苦。他總說：「我不是怕死，我是怕還沒盡到做丈夫、父親的責任，就倒下了。」

3寶爸順利完成腎臟移植手術，雖然要持續服用抗排斥藥物，但是終於不用再被洗腎室拘束；情境照。（資料照）

3寶爸順利完成腎臟移植手術，雖然要持續服用抗排斥藥物，但是終於不用再被洗腎室拘束；情境照。（資料照）

呂謹亨表示，患者一開始擔心腎移植的副作用，還有怕一直排不到，期待落空，他的太太偷偷替他約時間，準備登記器官等候名單，他嘴上笑著說：「你覺得我這個年紀，還排得到喔？」但眼裡卻有說不出口的渴望，想要重新握緊孩子的手，陪他們走得更遠。最後還是到醫院接受安排等候。

這一等，就是一千多個日子過去了。直到那天，醫院來電通知：「有位年輕男性發生車禍腦死，家屬同意器官捐贈，你的配對成功了。」

呂謹亨說，捐贈者21歲，是一名大學大四生，熱愛籃球、音樂，也熱愛助人。從學校騎機車回家的途中發生車禍。當獲知兒子已無法恢復意識時，男大生母親忍著淚對醫院說：「他曾在身分證上勾選器官捐贈。這是他生前的願望，我們要幫他完成。」

呂謹亨表示，腎移植的手術順利完成，雖然要持續服用抗排斥藥物，但是，3寶爸剩餘的人生，終於不用再被洗腎室拘束，甚至可以陪家人出國旅遊，完成許多未完的夢想。

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