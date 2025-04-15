臺北榮總新竹分院器捐宣導 7人當場簽署響應

臺北榮總新竹分院今（15）日辦理器官捐贈宣導，有人當場簽署響應。（臺北榮總竹東分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕台北榮民總醫院新竹分院今（15）日在院內舉辦器官捐贈移植知識小學堂活動，由台北榮總器官捐贈移植中心廖麗鳳資深協調師到場，對現場鄉親、患者做器官捐贈的介紹，增加大家對捐贈過程的認識，現場就有7人當場簽署器捐同意書。

竹榮表示，根據「財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心」去年度統計顯示，國內有器官移植需求、正在等候包含心臟、眼角膜、腎臟、肺臟、胰臟、肝臟、腸等器官的總人數共有1萬1641人，其中等候腎臟的有8932人。

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去（2024）年全台122名捐贈者，受贈者共235名，實際捐贈者人數與等待人數有明顯落差，需要移植器官續命的患者身體狀況正逐漸衰竭中或已失去。

竹榮認為雖然華人社會忌談生死，或有人覺得還年輕無需考慮前述議題；但人生無常，常讓人措手不及。所以呼籲民眾在還能表達自身想法時，讓家人親友知曉自己對自己的最後選擇，傳遞自身願意響應器捐，屆時讓家人朋友能夠放心大捨，成就大愛。

台北榮總新竹分院院長陳曾基（右3）、臺北榮總器官捐贈移植中心資深協調師廖麗鳳（右2）、以及竹榮社工室主任蕭正文（右1）今向該院院內的就醫民眾及家屬宣導器官捐贈的大愛觀念。（臺北榮總竹東分院提供）

臺北榮總新竹分院今天辦理器官捐贈宣導。（臺北榮總竹東分院提供）

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