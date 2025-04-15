主動脈瓣膜狹窄置換術 精準全麻加4D心臟超音波降風險

醫師指出，隨著健保放寬給付條件，接受經導管主動脈瓣膜置換手術的高齡者與多共病者有增加趨勢；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者王俊忠／台南報導〕71歲江先生患有冠心病與心臟瓣膜問題，8年前曾做過冠狀動脈繞道與放支架手術。最近又覺得走路會喘、症狀加劇，就醫檢查仍有冠心病與嚴重主動脈瓣膜狹窄，併發心衰竭與肺水腫住進加護病房，醫師建議更換人工瓣膜。他到奇美醫院接受部分自費的經導管主動脈瓣膜置換（TAVI）手術，並做全身精準麻醉，僅花50分鐘完成，住院觀察3天後就回家。

奇美醫院麻醉部醫師林明忠表示，江男在術前左心室收縮分率僅剩32%（正常值大於50%），原本計畫是以葉克膜輔助進行TAVI手術。但手術前1天醫、病家庭會議，他觀察到患者心衰竭略有改善，加上全身麻醉與高階4D經食道心臟超音波檢查，判斷江的心臟功能足以撐過TAVI手術，不必加做複雜的葉克膜輔助，醫療團隊改直接做TAVI術式，短時間手術後，很快對患者麻醉催醒、移除氣管內管，15分後，江已清醒能夠對話。

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71歲的病患江先生在手術拔管後約15分鐘即恢復清醒及能對話。（奇美醫院提供）

林明忠說，這TAVI手術是傳統開心手術外，用來治療主動脈瓣膜嚴重鈣化狹窄的另一種微創術式，隨著健保放寬給付條件，接受TAVI手術的高齡者與多共病者有增加趨勢。

專注於麻醉工作的林明忠指出，TAVI手術的麻醉方式有靜脈鎮靜麻醉與全身麻醉兩種，有些醫療機構會標榜「麻醉免插管、風險低、恢復快」做號召，但這是報喜不報憂的手法。據國外權威期刊《循環》發表指接受鎮靜麻醉的TAVI病人中，約有6％會突發併發症或麻醉呼吸不足，導致術中要緊急插管、轉為全身麻醉，比例看似不高，但令人震驚的是緊急轉換麻醉方式的病人，術後死亡率高達31％。

林明忠表示，奇美醫院7年來共完成136例的TAVI手術，團隊建立完整術前評估機制，術後麻醉恢復佳，若無異狀只需在加護病房觀察1晚、普通病房觀察1至2晚即可出院。而接受此手術的患者多為高齡者或多共病，該院手術全面採用精準全身麻醉與高階4D經食道心臟超音波，術中可穩定維持適當麻醉深度，術後麻醉恢復快也減少譫妄的發生率，安全不打折。

奇美醫院麻醉部主治醫師林明忠指經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI），以精準全身麻醉加上4D經食道心臟超音波檢查執行，有如為手術上了雙保險。（記者王俊忠攝）

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