健康網》微波食品害致癌？ 營養師：不會！反倒注意1件事

營養師表示，微波爐主要是利用特定頻率，讓水分子快速震動加熱食物，因此並不會大量破壞食物中的營養，也不會致癌；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作忙碌，便利商店的微波食品成為最方便的選擇，然而卻時常聽聞「微波食品容易致癌」的說法？對此，營養師鄭玲君表示，微波主要是利用特定頻率，讓水分子快速震動加熱食物，因此並不會大量破壞食物中的營養，也不會致癌，反倒提醒注意盛裝容器選擇，以免溶出環境荷爾蒙，害傷身。

鄭玲君在臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發影片解答，微波並沒有不健康，其主要是利用特定頻率，讓水分子快速震動，進而加熱食物，因此這樣的加熱方式，並不會大量破壞食物中的營養。

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鄭玲君強調，使用微波爐時，最需擔心的裝食物的容器，如外帶常用的塑膠碗、紙盒、塑膠袋等，很可能在高溫環境下，溶解出危害健康的環境荷爾蒙，因此一定要特別注意加熱容器的選擇；也可多攝取富含膳食纖維的食物，可以多少阻斷環境荷爾蒙被身體吸收，也可以幫助加速這些物質排出體外。

食藥署提醒，帶殼雞蛋容易將水蒸氣聚集在蛋殼內，易受熱膨脹爆裂，因此不宜以微波爐加熱；示意圖。（圖取自freepik）

帶殼雞蛋不適合用微波爐加熱

食藥署也整理出使用微波爐常見狀況，首先，若食品過度密封，恐導致壓力不均，產生爆炸或噴濺，可在加熱時留小氣孔避免此危害；再者，由於帶殼雞蛋水蒸氣聚集在蛋殼內，易受熱膨脹爆裂，因此不宜以微波爐加熱。

食藥署提醒，容器材質選擇不佳，如具有尖銳邊緣或薄片型的金屬，易產生電弧效應造成火花，可能會損壞爐內的微波產生器；塑膠和紙容器中蠟膜的耐熱溫度有限，應注意容器的耐熱溫度，避免不耐熱的材質溶出化學物質，影響健康。

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