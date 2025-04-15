新竹臺大分院通過國際碳盤查驗證 打造綠色醫療新標竿

新竹臺大分院院長余忠仁（右）代表領取ISO 14064-1：2018 溫室氣體查證證書。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院推動醫療綠色轉型，從去（2024）年啟動碳排放盤查計畫，導入 ISO 14064-1：2018 溫室氣體盤查國際標準，並於今（2025）年初順利通過國際第3方專業驗證機構 SGS 審查，成為竹竹苗地區首家取得該項國際標準的醫療機構。

新竹臺大分院碳排放盤查計畫，涵蓋新竹醫院、生醫醫院竹北與竹東院區，盤查範圍廣泛且系統化。透過內部教育訓練、流程優化與數位化數據管理，並導入倍力資訊碳管家系統，精準掌握3個院區的溫室氣體排放現況。新竹臺大分院院長余忠仁說，這次通過碳盤查國際標準驗證，象徵他們正以更宏觀的視角回應社會與時代的期待。

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新竹臺大分院醫院永續發展委員會主席、副院長張毓廷說，碳管理是項長期且全方位的治理挑戰，他們將持續強化內部溝通、提升透明度、拓展減碳措施，並透過與社區、產業的合作，擴大永續行動的實質影響力。

這次取得 ISO 14064-1 國際標準，不僅代表新竹臺大分院具備推動永續的能力與決心，也是他們朝向全面淨零、實現低碳醫療的重要起點。

新竹臺大分院取得 ISO 14064-1：2018 溫室氣體查證， 打造綠色醫療新標竿。（新竹臺大分院提供）

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