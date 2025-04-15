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健康網》適量喝水護健康！ 醫點「1時機」飲用變瘦又穩糖

2025/04/15 18:31

研究顯示，餐前喝杯水，可助減重又能穩血糖；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究顯示，餐前喝杯水，可助減重又能穩血糖；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多喝水不如喝對時機！台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述1項國外研究指出，每天攝取足夠的水分，能降低腎結石復發、延長泌尿道感染的發作間隔時間。尤其每餐餐前喝杯水還能幫助減重、改善血糖。不過，千萬別一次猛灌水，而是喝少一點、分時段喝，更健康。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文引述1份來自《JAMA Network Open》期刊的系統性回顧研究，從全球18篇臨床隨機對照試驗中發現，每天攝取足夠的水，有助於減重、降低腎結石復發、改善血糖、甚至延長泌尿道感染的發作間隔時間。

一天該喝多少水？張家銘指出，研究多集中在每天增加1500-2000毫升的純水攝取。聽起來好像很多，但實際換算，餐前喝1杯（約500毫升），3餐剛好1500毫升，加上起床與睡前再1杯，就達到目標了。

不過，他也強調，研究本身所指的增加1500-2000毫升，對於本來水喝得不夠者，這「額外1500毫升」就是很明確的增量；但若本身就有喝到2000毫升者，是否需要「再額外加」就要看身體狀況與健康目標，建議用尿量、尿色作為是否喝得夠的指標，比單純計算總量更精準。

餐前喝水穩糖、助減重！研究發現，在正餐前喝水，能讓胃有預先的飽足感，也能減少暴飲暴食、攝取過多高熱量食物，有助於減重；此外，在1項針對糖友的研究中也指出，3餐前分別攝取固定量的水（例如早上250毫升、中午與晚餐前各500毫升），能在8週內讓空腹血糖下降超過30mg/dL，這幾乎等同於一部分血糖藥的效果。

餐前喝水 不會稀釋胃酸

餐前喝水會稀釋胃酸？張家銘解答，其實不會。正常情況下，胃酸會根據胃內容物自動調節分泌量，餐前喝200-500毫升的水，不會影響消化，反而有助於胃部預熱、保護胃黏膜，還能幫助控制食量，是健康又實用的好習慣。除非有胃食道逆流或胃潰瘍，才需個別調整。

研究顯示，喝水有助於降低泌尿道反覆感染問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

研究顯示，喝水有助於降低泌尿道反覆感染問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

喝水降低腎結石復發、泌尿道感染

張家銘表示，針對腎結石患者，研究也給了明確飲用指標，每天讓尿量達到2000毫升以上，5年內腎結石復發的機率能下降將近一半。另外，對於經常反覆泌尿道感染的女性，研究也顯示，每天額外攝取1500毫升的水，不只能延後下一次感染時間，也能減少抗生素使用。

千萬別猛灌水 適量飲水才是重點

張家銘提醒，喝水不能一昧「愈多愈好」，像是有膀胱過動症、夜尿困擾或腎臟病病人，在增加水攝取前都需要評估自身狀況，有時候喝少一點、分時段喝，反而更好。千萬不要為了達標而灌水，而是把水變成一種節奏，起床1杯水清醒腸胃、出門1杯水開啟代謝、飯前1杯水穩血糖、下午1杯水提振精神，睡前1小杯滋養一夜。

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