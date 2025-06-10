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健康 > 杏林動態

7旬嬤沒跌倒卻骨折 醫師提醒：骨鬆警訊不容忽視

2025/06/10 16:35

衛生福利部桃園醫院骨科醫師游敬孝。（桃園醫院提供）

衛生福利部桃園醫院骨科醫師游敬孝。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕沒跌倒也會骨折！76歲王阿嬤日前突感下背劇痛，連坐下休息都疼痛難耐，家人一度以為只是年紀大、骨頭痠痛，沒想到送醫檢查後，竟發現是薦骨骨折，令人意外的是，王阿嬤根本沒有跌倒或外傷，只因嚴重骨質疏鬆，骨密度T值已達-4.5，骨頭早已像「空心」般脆弱，這次骨折竟是無聲無息發生的。

衛生福利部桃園醫院骨科醫師游敬孝表示，王阿嬤罹患的是「薦椎壓力性骨折」，也就是脊椎底部連接骨盆的薦椎，因長時間累積的微小壓力而產生骨裂，並非單一重大外力所致，這類骨折常見於骨質密度偏低的族群，如停經後婦女、長期使用類固醇藥物的病人，或是需要長時間負重工作的職業族群，甚至年輕的運動員也有機會發生。

游敬孝表示，薦椎壓力性骨折最常見的症狀，是深層的臀部或下背疼痛，有時甚至會延伸至鼠蹊部或大腿，活動時加劇、休息時稍緩，由於這類疼痛和坐骨神經痛、下背肌肉拉傷類似，容易被忽略或誤判，錯過及早診斷的時機，提醒民眾若持續性下背痛超過1週未改善，尤其本身有骨質疏鬆或相關高風險因子，更應儘速就醫檢查，透過影像學檢查才能準確判斷。

桃園醫院骨科病房護理師胡菂文也分享，薦椎骨折患者最重要的治療原則就是休息與復健並重，初期應避免所有會引發疼痛的動作，尤其是高衝擊性的負重活動，讓骨頭有足夠時間修復，同時配合醫師指示使用止痛藥物，以穩定疼痛、利於日常活動進行。

她也強調，骨骼修復離不開營養支持，攝取足夠的鈣質、維生素D與蛋白質，多曬太陽有助於促進維生素D合成，對骨骼強度維持至關重要，也不要忽視骨質疏鬆問題，別等到骨折才後悔沒積極面對，尤其長者若曾經跌倒、骨折或曾檢查出骨質流失，應定期追蹤、主動治療。

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