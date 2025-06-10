健保擴大給付肺癌免疫藥物 醫界病友肯定接軌國際

台灣癌症基金會今與肺癌相關醫學會、臨床專家、病友團體與民進黨立委劉建國齊聚一堂，肯定我國肺癌防治新里程碑。（台灣癌症基金會提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署6月起擴大給付免疫藥物用於晚期肺腺癌治療，全面接軌國際指引，是邁向健康台灣重要的一步。台灣癌症基金會今（10日）與肺癌相關醫學會、臨床專家、病友團體與民進黨立委劉建國齊聚一堂，肯定我國肺癌防治新里程碑。

根據健保署資料，pembrolizumab成分藥品第三期臨床試驗，與化療安慰劑組相比，在所有轉移性非鱗狀非小細胞肺癌第一線治療，可顯著延長整體存活期中位數11.4個月；而atezolizumab成分藥品第三期臨床試驗，與bevacizumab併用含鉑化療組相比，可顯著延長整體存活期中位數4.8個月。

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健保署長石崇良表示，精進藥物治療、接軌國際指引已是健保署近幾年明確的方向，此次擴大給付，預估每年將有近2000個肺癌家庭受惠。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，明明有更合適、好的治療，過去卻有病人因經濟無力負擔而放棄，此次擴大給付不僅是制度接住患者的重要里程碑，更樹立國際肺癌照護標竿。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶認為，對多數正值人生責任高峰的年輕癌友來說，這次政策不只是治療選項的改變，更將給予勇氣走向康復。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說明，免疫藥物治療已是國內外標準治療，美國癌症治療指引或國內五大醫學會治療指引，皆建議無腫瘤基因突變晚期肺腺癌患者一線使用免疫藥物或免疫藥物合併化療。台灣臨床腫瘤醫學會理事長黃明賢指出，擴大給付將彌補治療空窗，使新藥可近性大大提升。

健康台灣推動委員會癌症防治委員沈延盛表示，此次健保治療接軌國際具指標性意義。台灣肺癌學會理事蔡鎮良提到，學會近年持續修訂肺癌治療指引以邁向國際，健保落實到臨床，是臨床與政策協作的重要成果。

新竹台大分院院長余忠仁強調，面對政府「2030年降低癌症死亡3分之1」的目標，擴大給付政策將實質改變未來台灣肺癌患者的存活曲線。台大醫院癌醫中心分院院長楊志新也指出，有助台灣累積真實世界數據、參與國際研究，對未來治療指引優化與研究推進都是關鍵資源。

劉建國表示，今年是50億癌症新藥基金上路的第一年，感謝政府在癌症議題往前邁進，讓台灣治療跟上國際，給病友們更多的治療選擇與希望，並承諾未來會繼續為病友的權益努力。

中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙表示，肺癌長年居癌症死因之首，此舉將有助邁向「健康台灣」，也期待能帶動其他高死亡率癌別的治療政策跟進。台灣免疫暨腫瘤學會理事長吳教恩補充，免疫藥物治療已成為主流，期盼未來健保擴及未來更多癌別。

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