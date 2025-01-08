麻疹足跡廣 邱泰源：我國疫苗接種高、不易大流行

衛福部長邱泰源（右）參加老人福利推動聯盟歲末圍爐活動，受訪分析國內麻疹疫情，認為現在都在控制當中。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕近期國內麻疹疫情升溫，有本土確診者曾搭高鐵、捷運、參加宴席等，台中、高雄趴趴走，更引發醫院內感染事件，截至目前全國麻疹案例接觸者匡列逾3千人創5年新高。衛福部長邱泰源今（8日）表示，台灣過去麻疹疫苗接種成效好，孩子接種率97％，疫情要在台灣大流行不容易，將隨時注意與控制。

邱泰源今參加老人福利推動聯盟歲末圍爐活動，入席前受訪指出，台灣（麻疹）疫苗接種成效相當好，小孩子約97％，疫情要在台灣大流行不容易；但有確診個案，就要檢討，除了檢視麻疹的公費疫苗施打情況，疾管署也會準備自費的麻疹疫苗，提供給有需要的人。

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但因該疫情爆發院內感染，有部分醫院醫護人員開始配戴N95口罩。邱泰源對此說明，目前沒有強迫各醫療院所人員要戴N95，但對各院所的小心謹慎措施，疾管署會尊重；並呼籲若院所機構碰到疑似麻疹個案，戴N95較安全。除此之外，一般外科口罩就很安全。政府將隨時注意疫情；他也重申，疫情現在都在控制範圍之內。

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