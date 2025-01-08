打HPV變「痛痛女孩」法院判勝訴 民團籲：疫苗救濟從寬認定

民進黨立委林淑芬、台灣女人連線今（8）日在立法院舉行「疫苗害救濟名存實亡，痛痛女孩的痛何時終結？」記者會。左起為：疾管署副署長羅一鈞、中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰、立委林淑芬、台灣女人連線常務理事黃淑英以及當事人家長。（記者叢昌瑾攝）

〔記者李文馨／台北報導〕多位接種HPV疫苗後確診風濕免疫疾病的「痛痛女孩」，向衛福部申請救濟未果提出訴訟，2017年起，已有8件訴訟案，最高行政法院至今已判定3案勝訴。台灣女人連線及民進黨立委林淑芬今（8日）舉行記者會，呼籲衛福部應尊重法院見解，落實預防接種受害救濟制度「救濟從寬」的立法精神，並要求應重新修訂「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，對預防接種與受害情形關聯性之分類範疇進行檢討，以符合救濟精神。

疾管署副署長羅一鈞回應，最高行政法院判決認為，預防接種與個案情形關聯的判斷，尚應「綜合審酌」個案受害狀況及所有相關因素，故判決審議小組應召集合法會議依照前述見解，重新鑑定其關聯性，決議是否給予救濟及審定給付金額。對於遭判重新審議之申請案，衛福部將依判決召集審議小組，依其法律見解重新審議，他也補充，疾管署應持中立立場，作為審議小組的幕僚單位，不能左右或對審議委員下指導棋。

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台灣女人連線常務理事黃淑英表示，台灣近40起接種HPV疫苗後發生不良事件中，有26位是11至16歲的青少女，這些女孩在接種疫苗後出現肌肉無力、關節或身體疼痛等症狀，嚴重者甚至無法行走、需穿鐵衣；其中12位確診風濕關節相關疾病，更有多名女孩身體持續疼痛，卻始終無法確認罹患何種疾病，無法得到適合的治療，生活苦不堪言，甚至出現嚴重身心狀況。

痛痛女孩Penny媽媽說，從確診到這次勝訴，他們整整等了5年，這個過程對小孩與家長都是很大的身心靈煎熬，因此這次勝訴也給他們很大的希望。痛痛女孩Mina爸爸則說，女兒在5年前、國二的時候，學校要求打HPV疫苗，在打第二劑後，常常因為身體疼痛請假無法上學，後來發現全台有幾十位孩子有類似狀況；他說，大女兒現在已經大一，只要天氣寒冷、潮濕就必須吃止痛藥，身為家長很不捨，盼往後學生在接種相關疫苗時，應充分揭露相關危險。

中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰表示，根據最高行政法院的見解，審議辦法第13條在預防接種與受害情形的關聯性中，「無關」與「相關」的認定標準存在顯著不對等，一方面使救濟的門檻過高，另一方面排除救濟的條件卻過於；法院認為，這種雙重標準將疫苗的不確定風險完全轉嫁給接種者，這不僅違背預防接種受害救濟制度「分擔公共風險」的立法初衷，更直接違反憲法平等保障人民生命權與健康權的基本意旨。

民進黨立委林淑芬表示，這些痛痛女孩及家長除了身心靈受苦，最痛苦的是，一路走來，國家沒有跟他們站在一起，而是站在受害者的對立面，不斷打官司，這是他們最大的痛。她強調，最高行政法院的判決提到，預防接種的受害，是人民為了配合國家公共利益，而遭受特別犧牲所給予必要救濟，這也是法律上救濟補償的精神。

林淑芬也批評，審議小組一邊跟受害者打官司，一邊修改遊戲規則偏袒藥廠；她舉例，包含要求受害者負起疫苗接種救濟的舉證責任，且在徵收疫苗受害基金部分，一劑5800元的藥劑僅徵收1.5元，也因為救濟基金規模小，因此將相關救濟從嚴規定，不能把不確定、無法判斷、無法確定有關的救濟標準放寬。

台灣女人連線常務理事黃淑英（右二）表示，台灣近40起接種HPV疫苗後發生不良事件中，有26位是11至16歲的青少女。（記者叢昌瑾攝）

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