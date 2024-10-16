新竹女南部旅遊後發燒、後眼窩痛 確診登革熱

胸腔內科醫師邱華彥提醒，民眾旅遊應盡量做好防護，避免蚊蟲叮咬，若叮咬後有症狀，盡速就醫做登革熱篩檢。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹1名年輕女性到南台灣遊玩兩週後，因為發燒來到院求診．醫師經過簡單的病史詢問及抽血檢查發現，患者有發燒、後眼窩痛與白血球低下的情況，雖然沒有噁心、嘔吐、黃疸等腸胃道症狀，但是抽血採檢登革熱抗原快篩NS1陽性，隨即展開後續追蹤並教導防蚊措施，以避免登革熱進一步傳播。

台北榮總新竹分院胸腔內科主任邱華彥醫師表示，登革熱是一種由病媒蚊傳播的病毒疾病，病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。有些人在感染登革熱病毒後沒有明顯的病徵，有些則只有發熱及出疹等輕微及不明確的病徵。潛伏期為3-14天，大多數為4-7天。

請繼續往下閱讀...

預防登革熱宣導圖片。（北榮新竹分院提供）

重症患者出現表徵的時間通常在病發後2-7天，高燒開始退卻時，一些重症登革熱的預警症狀可能會出現，例如嚴重腹痛、持續嘔吐、呼吸急促、乏力、煩躁不安和出血的症狀，如鼻或牙齦出血，亦有可能出現嘔吐物或糞便中帶血的情況。

但嚴重者，可能會導致血液循環系統衰竭、休克及死亡。因此，邱華彥提醒，近日民眾若前往中南部旅遊，應盡量做好防護，避免蚊蟲叮咬，若叮咬後有症狀，盡速就醫做登革熱篩檢。

預防登革熱宣導圖片。（北榮新竹分院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法