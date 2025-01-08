6旬翁每次上廁所都要半小時！醫揪出主因：直腸癌

王愷晟醫師提醒，民眾如果出血持續超過兩週，或是有排便習慣改變、總覺得排不乾淨、長時間蹲坐馬桶等情況，就必須提高警覺。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕69歲賴姓老翁長期有痔瘡問題，不但每次上廁所要30分鐘，且上完廁所痔瘡就腫起來，整個馬桶「滿江紅」，卻因想到看醫生就緊張，乾脆視而不見；直到最近狀況越來越嚴重，才前往醫院求診。醫師安排大腸鏡檢查赫然發現腫瘤，切片確診直腸癌，目前已完成腫瘤、痔瘡兩項手術，後續化療追蹤。

長安醫院大腸直腸外科醫師王愷晟表示，患者到門診時，褲子一脫下來，馬上看到紅到發紫的痔瘡在肛門口，問診時，患者提到每次上廁所都需要30分鐘，於是建議先做大腸鏡檢查，患者一開始很不解：「我只想趕快處理痔瘡，為什麼要先做大腸鏡？」經過耐心解釋才同意檢查。結果出乎患者意料，在他的直腸，距離肛門約 10-15 公分有一顆明顯的腫瘤，確診為直腸癌。

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王愷晟表示，這也就是患者為何經常有排便排不乾淨，一直想用力排乾淨的感覺；也因為長時間用力上大號，造成了很嚴重的痔瘡。針對患者的狀況，擬定了新的治療計劃，先開刀處理直腸癌，再做痔瘡手術。目前已順利完成兩項手術，正接受化療追蹤。

王愷晟表示，一般正常的痔瘡發作，即使出血也多在一兩週內會改善。提醒民眾如果出血持續超過兩週，或是有排便習慣改變、總覺得排不乾淨、長時間蹲坐馬桶等情況，就必須提高警覺。

王愷晟指出，很多人因為害怕大腸鏡檢查而拖延就醫，但現在有「無痛大腸鏡」，在睡覺中就能完成檢查，還能同時切除瘜肉、送驗等，非常方便。此外，衛福部從2025年起提供45至74歲民眾每兩年一次的免費糞便潛血檢查，40至44歲有家族病史者也可享此服務，呼籲民眾多加利用。

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