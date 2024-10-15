健康網》破百斤男患三高脂肪肝！ 2個月瘦10公斤數值全降

40歲男子常常加班到很晚，回家路上會買炸物或微波加工食品，長久下來罹患代謝症候群；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名40多歲男子，身高173公分、體重110公斤，患有脂肪肝、肝臟功能異常、三高，以及痛風，加上有肝癌家族史，擔心罹癌就醫積極治療。醫師建議，男子調整飲食、控制體重，2個月後體重降到100公斤以下，體脂率、肝功能GPT指數、糖化血色素、三酸甘油脂數值下降，甚至脂肪肝從重度降到中度，血糖、血壓也都回到正常值。

肥胖與癌症有關 脂肪肝、三高增肝臟負擔

初日診所減重專科暨新陳代謝專科醫師周建安在臉書專頁「周建安醫師-你的專屬減重醫師」發文說明，肥胖是國病，儘管不會馬上危及到生命，但卻是讓身體長期慢性發炎間接導致癌症的劊子手。根據國際癌症研究機構（IARC）和美國癌症協會調查，肥胖是13種以上癌症風險因素，其中包括肝癌。

請繼續往下閱讀...

周建安進一步解釋，據國健署統計，每3名成年人中就有1人體重超標，輕忽肥胖，代謝症候群接踵而至，沉默的殺手－無聲的器官，肝硬化、肝癌悄悄找上門。肝癌早期幾乎沒有明顯症狀，尤其是當患者本身有脂肪肝，並伴隨「三高」問題時，肝臟的負擔會更重，甚至可能跳過肝硬化，直接發展到肝癌。

醫師提醒，肝癌早期無明顯症狀，尤其是當患者本身有脂肪肝、三高問題時，加重肝臟的負擔，甚至可能跳過肝硬化，直接發展到肝癌；示意圖。（圖取自shutterstock）

體重下降10% 顯著改善肝健康

周建安分享，該名患者因在會計事務所工作，每年的報稅季跟年底作帳衝刺期忙得焦頭爛額，平常加班到很晚，回家路上會買炸物或微波加工食品，長久下來患上代謝症候群。檢查時發現男子脂肪肝伴隨著肝臟功能異常、高血壓（收縮壓在140-150mmHg間）、高血糖（糖化血色素6.2%）、高血脂（三酸甘油酯高達300mg/DL），還伴隨著痛風，因此便建議男子2招調控：

●調整飲食：控制飲食中的飽和脂肪酸和精製糖，避開油炸食品和加工食品的攝取，選擇高纖維食物，如全穀類、蔬菜；增加富含Omega-3的優質脂肪，如魚類和堅果，以降低高血脂，減少肝臟脂肪堆積，預防肝癌發展。

●控制體重：體重過重或肥胖是導致脂肪肝和肝癌的重要因素之一，建議透過健康減重，降低脂肪堆積，特別是腹部脂肪。減少體重10%就能顯著改善肝臟健康，降低脂肪肝惡化成肝硬化和肝癌風險。

患者積極配合，2個月後回診，體重從110公斤降到100公斤以下，減了10%的體重，體脂率從42%降到36%，肝功能GPT指數從90U/L降至36U/L，脂肪肝從重度降到中度，血糖值也恢復正常，糖化血色素從6.2%降至5.6%，三酸甘油脂從原先的300mg/DL降至120mg/DL，甚至血壓也都回到正常值，已經不用再服用血壓藥。

減重掉肌肉、脫水不利健康

減重也要減對地方！周建安提醒，觀察體脂是非常重要的，以體重下降來看，假如肌肉減少大於脂肪減少，或是單純水分流失（脫水），是不利於健康，建議「減脂增加」，同步改善體態與健康，是最理想的狀態。同時，也強調，不要等到健康亮紅燈才來後悔，從今天開始，養成健康飲食、運動習慣，讓體脂保持在理想範圍內，有助於身體健康。

初日診所減重專科暨新陳代謝專科醫師周建安。（初日診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法