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健康網》過肥過瘦都不好！ 醫：體重過輕害免疫差、骨鬆

2024/10/15 11:24

醫師提醒，過瘦、過胖都不利於健康，建議保持適度BMI值與體脂率；圖為情境照。（取自shutterstock）

醫師提醒，過瘦、過胖都不利於健康，建議保持適度BMI值與體脂率；圖為情境照。（取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過胖、過瘦都不好，體型勻稱才健康！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，若BMI超過24，或是男性腰圍超過90公分、女性腰圍大於80公分者，過胖易影響健康；同樣地，BMI小於18、1天吃少於1200大卡，也要注意，可能會削弱免疫系統，增加感染風險，甚至出現貧血、骨質疏鬆問題，因此建議圴衡飲食，維持肌肉和骨骼健康，還能避免因營養不足而引發健康問題。

熱量限制改善代謝健康、增免疫

何謂熱量限制（Caloric Restriction, CR）？黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，研究顯示，動物實驗中，減少每日熱量攝入20-40%，能顯著延長壽命並減少與年齡相關的疾病風險。另項研究顯示，熱量限制，可減少免疫細胞中與發炎相關基因的表達，改善代謝健康、降低發炎反應，增強免疫功能，例如PLA2G7蛋白。

國健署也建議，肥胖者每天減少攝取500大卡，或減少攝食300大卡熱量，增加體能活動多消耗200大卡，就可以每週減重約0.5公斤。

間歇性斷食助減重 卻不利健康

間歇性斷食（Intermittent Fasting, IF）助減重，卻不利於壽命延長。黃軒提到，專家歸納出4大原因，包括：體重波動與代謝壓力、熱量限制不足、影響免疫系統，以及細胞和組織修復：

●體重波動與代謝壓力：研究顯示，間歇性斷食，在禁食期間減輕體重，但恢復飲食後，常導致體重回升，導致體重波動，可能會對代謝健康造成負面影響，增加內分泌壓力和氧化壓力，更加速老化現象！

●限制不足：雖然間歇性斷食，可以在一定程度上降低總熱量攝入，但其效果通常不及持續性熱量限制（Caloric Restriction, CR），CR被證明在多種動物模型中能夠延長壽命，原因在於持續能量攝入減少，帶來的代謝適應，包括減少發炎反應和氧化壓力的損傷。

●免疫系統的影響：間歇性斷食可能導致周期性的發炎反應，而持續性熱量限制，則有助於降低慢性疾病的發炎，這是兩者在延長壽命的重要差別之一。

●細胞和組織修復：持續性熱量限制，能促進細胞自噬和修復，有助於清除受損細胞，延緩老化過程。相比之下，間歇性斷食在間歇性能量供應波動下，可能干擾細胞的自噬、修復，不如持續性熱量限制來得穩定和有效。

醫師提到，間歇性斷食有助於減重，卻不利於壽命延長；示意圖。（圖取自freepik）

醫師提到，間歇性斷食有助於減重，卻不利於壽命延長；示意圖。（圖取自freepik）

過度減重、熱量不足 影響生殖、心理

熱量限制禁食，可延長壽命，但體重減過頭，可能也是會要人命！黃軒提醒，BMI小於18、1天吃少於1200大卡，需要特別注意。每日熱量攝取不足，導致身體無法獲取足夠的必需營養素，進而影響新陳代謝，削弱免疫系統，增加感染風險，有研究指出，熱量限制過度會使身體陷入「饑餓模式」，導致肌肉流失，降低基礎代謝率，更難維持體重。

黃軒指出，BMI低於18或每日攝取低於1200大卡者，更容易面臨健康問題，包括骨質疏鬆、心臟病、貧血等。研究顯示，嚴重熱量不足，和較高早逝風險相關，特別是體重已偏低個體中，持續低熱量攝取，可能會進一步破壞正常的荷爾蒙功能，影響生殖、心理健康。

均衡飲食提供營養 遠離慢性發炎助健康

均衡飲食，延長壽命！黃軒表示，攝取豐富的蔬果、全穀物、瘦肉蛋白和健康脂肪，提供身體所需的多樣營養素，有助於減少氧化壓力和慢性發炎，顯著降低罹患慢性病的風險，促進整體代謝健康，延長壽命。

黃軒提醒，雖然熱量限制和間歇性斷食，被證明可以幫助減重和改善代謝健康，但過度的體重減少與更高的死亡風險相關。因此保持適度的體重（BMI 18-24） 和一定的體脂率（男性15-25%、女性20-30%）更健康！

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