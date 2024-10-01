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健康網》百斤男打呼險鬧婚變！ 醫教「這樣做」1個月減5公斤

2024/10/01 20:41

1名體重近百斤的45歲男子，患有睡眠呼吸中止症，因睡覺打鼾，嚴重影響枕邊人睡眠品質，差點鬧出婚姻危機；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

1名體重近百斤的45歲男子，患有睡眠呼吸中止症，因睡覺打鼾，嚴重影響枕邊人睡眠品質，差點鬧出婚姻危機；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名體重近百公斤45歲男子，睡覺打鼾，影響枕邊人睡眠品質，甚至差點鬧出婚姻危機，因而就醫。醫師診斷男子患有睡眠呼吸中止症、嚴重肥胖合併代謝症候群，建議男子戒除睡前飲酒習慣、減重，並給予藥物治療及飲食、生活作息與運動規劃，1個月後，成功減重5公斤，睡眠呼吸中止症症狀明顯改善，夫妻感情也恢復和諧。

睡前飲酒習慣惡化症狀

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍在臉書專頁「陳威龍醫師｜從急診到減重，走過慢病的體能大叔」發文分享，根據患者自述，就診前，已先至大醫院看了耳鼻喉科、神經內科、胸腔內科，診斷出睡眠呼吸中止症，尤其胸腔內科醫師還強烈建議男子減重，否則就要考慮手術。但男子不但不減，平時睡前還常常喝酒，而這樣的生活習性更是惡化所有的症狀。因此在男子就診時，就強烈要求瘦身、戒酒習慣。

睡眠呼吸中止症分為2大類型。（圖取自陳威龍臉書專頁）

睡眠呼吸中止症分為2大類型。（圖取自陳威龍臉書專頁）

睡眠呼吸中止症2大類型

什麼是睡眠呼吸中止症？陳威龍說明，1種睡眠中呼吸反覆停止的疾病，導致睡眠期間反覆缺氧。症狀通常是由枕邊人先發現的，例如睡覺時發現對方「鼾聲如雷」，甚至有呼吸停止的現象。另外，也有一部分的人是因為睡眠品質不好，常常半夜感覺吸不到氣驚醒而就醫，這些都是典型的睡眠呼吸中止症的徵兆。

陳威龍提醒，若未治療睡眠呼吸中止症，長期缺氧會增加高血壓、心臟病、中風等心血管疾病的風險，甚至可能導致猝死，不得不慎。下為睡眠呼吸中止症2個類型：

●阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea, OSA）：屬於最常見的一種類型。當睡眠時，喉嚨後方的軟組織放鬆，並阻塞呼吸道，導致呼吸暫停。通常是由於肥胖、頸部脂肪堆積或呼吸道結構異常所引起。

●中樞型睡眠呼吸中止症（Central Sleep Apnea, CSA）：較少見，發生在大腦未能傳遞正確信號給控制呼吸的肌肉時，此時的呼吸暫停並不是呼吸道阻塞，而是呼吸肌沒有得到指令去呼吸，常見於心臟衰竭、腦部疾病或使用某些藥物的患者。

醫師建議，患有睡眠呼吸中止症者，睡覺時，盡量側睡，有助於保持氣道通暢；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，患有睡眠呼吸中止症者，睡覺時，盡量側睡，有助於保持氣道通暢；圖為情境照。（圖取自freepik）

4招改善睡眠呼吸中止症

陳威龍指出，睡眠呼吸中止症候群容易導致代謝內分泌失調，甚至形成惡性循環，若懷疑自己有睡眠呼吸中止症，應儘早找醫師進行檢查和評估。最重要的，要維持良好的生活和飲食習慣，也要適宜控制體重，降低潛在的併發症風險。以下為改善睡眠呼吸中止症候群4招：

●減重：肥胖是睡眠呼吸中止症的重要風險因素之一。減重可減少頸部脂肪堆積，降低氣道阻塞的風險。

●避免飲酒：酒精會放鬆喉嚨肌肉，抑制大腦活動，增加呼吸中止的風險。

●改變睡姿：避免仰臥睡姿，因為仰臥時舌頭和軟顎更容易阻塞氣道，側睡是比較好的選擇，有助於保持氣道通暢。

●使用呼吸器：中重度患者可以在睡覺時使用正壓呼吸器（CPAP），幫助維持呼吸道暢通。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

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