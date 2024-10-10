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健康網》他「飲食清淡」膽固醇卻飆到200 醫一聽菜單搖頭

2024/10/10 17:04

醫師表示，飯、麵、水果等食物，屬高醣分食物，容易使膽固醇升高；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，飯、麵、水果等食物，屬高醣分食物，容易使膽固醇升高；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名30歲男子，感覺脖子緊、不舒服就醫，檢查發現，低密度膽固醇達180mg/dl，超過正常值上限，經吃藥、調整飲食1個月，低密度膽固醇竟不降反升，飆到200。醫師一問之下才發現，男子自認的清淡飲食是飯、麵、水果，屬高醣分食物，難怪膽固醇會變高，趕緊請營養師調整菜單，在藥量不增之下，調整飲食習慣，1個月後，低密度膽固醇減至140mg/dl。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文指出，該名患者首次就診時，檢查發現BMI約28-29，屬輕度肥胖，且低密度膽固醇 高達180，正常值應小於100，超過130就需要服用藥物。因此為男子開立藥物、進行衛教，建議戒菸、酒，控制飲食，減少醣分攝取等。

1個月後，男子回診時，卻表示脖子更緊、更不舒服，因此陳榮堅再次進行抽血檢查，卻發現男子低密度膽固醇反而變成200，比之前更高了。經過詢問後得知，男子表示自己有按時吃藥，飲食也都非常清淡，都吃飯、麵跟水果。

聽完男子的回答，陳榮堅心想「完了！」這些都是高醣分的食物，比高油、高鹽更傷健康！並不是藥物無效，而是選擇錯誤的食物，因此建議男子減少澱粉攝取量，增加肉類、蛋類及蔬菜的攝取，並將男子轉給營養師，由營養師規劃飲食。經過1個月的飲控後，且未改變藥物劑量的情況下，男子低密度膽固醇已從200降到140。

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