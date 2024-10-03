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健康網》水果害脂肪肝？ 醫曝1關鍵：2顆網球大小就夠

2024/10/03 17:13

醫師表示，水果的優點是高纖維，能降低果糖被人體的的吸收速度，讓小腸來得及處理代謝，才不會變脂肪堆積，但是吃下超過身體能處理的量，還是會脂肪肝、糖尿病；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，水果的優點是高纖維，能降低果糖被人體的的吸收速度，讓小腸來得及處理代謝，才不會變脂肪堆積，但是吃下超過身體能處理的量，還是會脂肪肝、糖尿病；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕擔心吃水果會脂肪肝？要怎麼吃果糖，才不會影響健康？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，水果內含高纖維，能降低果糖被人體的的吸收速度，讓小腸來得及處理代謝，才不會變脂肪堆積，不過前提是「適量」，若過量還是會形成脂肪肝；小腸大約一天可以處理0.5g/kg體重的果糖，大概相當於2顆網球大小的水果。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，普林斯頓大學研究顯示，適量的果糖，會在小腸中會被代謝成葡萄糖等物質，不會對肝臟造成負擔。但切記，「適量」很重要，大量飲用含糖飲料或過度攝取水果，會超過小腸的處理能力，迫使未代謝的果糖直接流向肝臟，這才是脂肪肝的罪魁禍首。

他指出，普林斯頓大學教授Rabinowitz曾進行「同位素標記」的操作，以追蹤果糖的去向。結果發現，1-磷酸果糖最多的地方不是肝臟，而是小腸。該研究發現，42%果糖在小腸被轉化成葡萄糖、30%被轉化為有機酸，只有14%進入肝臟。

醫師表示，吃水果與喝含糖飲料，在人體的反應完全不同。（圖／取自蕭捷健的臉書）

醫師表示，吃水果與喝含糖飲料，在人體的反應完全不同。（圖／取自蕭捷健的臉書）

他解釋，當果糖攝取量較高時，例如喝含糖飲料，小腸的「處理廠」會超載，這時果糖才會進入肝臟和結腸的微生物群，轉換成內臟脂肪和尿酸，這也就是為何過量攝取果糖可能引發健康問題。

他表示，吃水果與喝含糖飲料，在人體的反應完全不同。水果中的纖維和水分能減緩糖分的吸收，以免瞬間湧進小腸。喝手搖飲等含糖飲料時，果糖會快速進入小腸、超過小腸的處理極限，只好滿溢到肝臟去處理，內臟脂肪、脂肪肝和痛風問題因此產生。

至於多少水果是適量？蕭捷健表示，少量的果糖會在小腸中代謝成葡萄糖，不會變成脂肪。小腸大約一天可以處理0.5g/kg體重的果糖，假設你體重60公斤，那每天攝取不超過30克果糖就沒問題，這大概相當於2顆網球大小的水果。

醫師分享，常見水果的果糖含量。（圖／取自蕭捷健的臉書）

醫師分享，常見水果的果糖含量。（圖／取自蕭捷健的臉書）

蕭捷健表示，水果的果糖，與含糖飲料的果糖，結構是相同的。有人指「天然果糖」不同於「人工果糖」，是不科學的說法。水果與含糖飲料的不同在於「除了維生素C，水果的優點是高纖維，能降低果糖被人體的的吸收速度，讓小腸來得及處理代謝，才不會變脂肪堆積，但是吃下超過身體能處理的量，還是會脂肪肝、糖尿病。」

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