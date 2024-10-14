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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

新北農漁民長者免費健檢 今年首納心血管二階檢查

2024/10/14 13:37

農漁民長者做抽血健康檢查。（記者羅國嘉攝）

農漁民長者做抽血健康檢查。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應超高齡化趨勢，新北市農業局今（14）日在新北市立聯合醫院三重院區，辦理「農漁民長者免費健康檢查」，提供農漁民長者健康照護，並因應近年來癌症及心臟疾病為國人十大死因前二名，今年也納入心血管二階段檢查、失智症量表、攝護腺癌及乳癌等篩檢項目。

為了照顧農漁民長者，農業局持續辦理農漁民長者免費健康檢查，針對常見健康問題，如高血壓、肌耐力衰弱、心血管疾病等健康功能異常，規劃市值超過1萬6000元的8大健康檢查項目，包含一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、癌症篩檢、肺部電腦斷層、醫師理學檢查及心血管鈣化指數分析等。

市長侯友宜表示，農漁民長者免費健檢是市府農漁民健康照護政策之一，這次為50歲以上、原民40歲以上的農漁民，兩年免費做一次健檢，規劃市值超過1萬6000元的健檢項目，今年市府更加碼讓這些農漁民長者進行第二階的血管動脈攝影，能準確掌握冠狀動脈情況，幫忙長者及早發現及早治療；侯友宜也現場與長者體驗「水啞鈴」樂活操，盼長者健檢後回家也能持續動健康。

新北市長侯友宜（右）與長者體驗「水啞鈴」樂活操。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（右）與長者體驗「水啞鈴」樂活操。（記者羅國嘉攝）

汐止區農會理事長呂山松表示，最近天氣的變化很大，容易引發心血管疾病，先前就有農友在農漁民長者健檢時發現心血管鈣化指數異常，才知道自己身體問題，後續到醫院接受治療，裝設血管支架，現在還很健康可以耕種打拚。

59歲李姓農友說，平常不會去做健檢，知道有免費健檢就報名，她也認為這次健檢不錯，可以讓她知道到底身體是不是健康，未來也會揪朋友、家人一起來。

農業局長諶錫輝表示，農漁民長者健檢受檢資格為設籍新北滿50歲投保農保、農會正會員及漁會甲乙類正會員（原住民農漁民為滿40歲以上），每2年免費健檢1次，鼓勵農漁民長者向所屬農漁會報名健檢顧健康。

農漁民長者做視力健康檢查。（記者羅國嘉攝）

農漁民長者做視力健康檢查。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜前往新北市立聯合醫院三重院區訪視，關心農漁民長者健康檢查情況。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜前往新北市立聯合醫院三重院區訪視，關心農漁民長者健康檢查情況。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜前往新北市立聯合醫院三重院區訪視，關心農漁民長者健康檢查情況。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜前往新北市立聯合醫院三重院區訪視，關心農漁民長者健康檢查情況。（記者羅國嘉攝）

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