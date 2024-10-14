50歲以上吸菸達90.3萬人 失智症、椎體骨折風險增加

國健署與藝人蘇晏霈呼籲長者快戒菸。（國健署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕明年將進入超高齡社會，長者健康與生活習慣息息相關，衛福部國健署今（14日）表示，以2022年調查推估，50歲以上約90.3萬人吸菸，不只提高肺癌、心血管與呼吸道疾病的死亡風險，罹患失智症風險也增加2.28倍、持續性椎體骨折風險增加74%。

根據2022年國健署「國人吸菸行為調查」結果，50至64歲吸菸率為12%、65歲以上6.6%，均略高於2019年調查的11.8%、6.4%，整體50歲以上吸菸率為9.6%，以此推估約90.3萬人。

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國健署菸害防制組組長羅素英表示，相較於不吸菸的65歲長者，長期吸菸者的肺癌、心血管與呼吸道疾病死亡風險分別高出3.02倍、1.71倍、1.45倍，罹患失智症風險也增加2.28倍、持續性椎體骨折風險增加74%，且影響藥物治療的效果，降低治療成效。

不過，羅素英提到，若持續維持戒菸超過5年的長者，全癌症、心血管與呼吸道疾病發生率均與從未吸菸者相近，所有類型的骨折風險也都有所降低，尤其男性戒菸時間越長，越能降低骨折風險，亦可讓慢性病控制藥物發揮最好的治療效果。

羅素英指出，依照過往的分析，50歲以上戒菸成功率顯著高於50歲以下，尤其65歲以上3個月內戒菸成功率為44.9%、6個月成功率則為36.2%，中老年人戒菸主因是「健康因素」，而家人與配偶的支持在戒菸過程中扮演重要角色，顯示周遭親友對於長者戒菸的支持至關重要。

羅素英表示，每位接受戒菸治療服務的成功者，戒菸前後6個月的醫療費用相比可降低5481元，呼籲想戒菸的長者，可由全國約2700家醫事機構的專業醫事人員，提供量身打造的戒菸服務。

此外，國健署也邀請深受長輩喜愛的藝人蘇晏霈擔任戒菸宣導影片代言人（影片連結），共同呼籲「為愛戒菸，無菸家庭好幸福！」

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