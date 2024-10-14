國外實驗：每天少滑1小時手機 工作專注、心情變好

▲研究發現，少滑一點手機有助提升工作績效；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

文／柯俊銘

您有智慧型手機嗎？是否每天都「愛不釋手」，甚至到「機」不可失的地步？據估計，行動裝置在我國的普及率逼近9成，幾乎到處可見使用者，如今已成為民眾隨身必備的科技產品。

然而，諸多文獻證實，生活中過度依賴手機恐造成危害，比方說容易情緒不穩、做事難專注、記性變差、睡眠品質下降、視力退化、骨骼肌肉功能失調與罹患心血管疾病風險攀升等，提醒若不重視高科技帶來的威脅，那就只能任由這些東西操縱身心。

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過度依賴手機有害身心

值得注意的是，1份不久前於國外《心理學報》（Acta Psychologica）發表的報告指出，減少日常滑手機的時間，不僅有益心理健康，且能提升個人幸福感和工作表現，值得大家參考。

該研究由服務於德國波鴻魯爾大學（RUB）心理健康研究暨治療中心的茱莉亞．布里洛夫斯卡亞（Julia Brailovskaia）博士所主持，其領導團隊刊登廣告招募到278位不同職業的民眾，並針對他們進行實驗調查，主要目的在探討縮短滑手機的時間對工作品質的影響。

首先，所有人被隨機分為以下4組，時間為期1週，而在實驗開始前、結束後及2週後都要完成關於工作和心理健康的評估問卷：

●A組：每天滑手機時間減少1小時。

●B組：每天運動時間增加30分鐘。

●C組：滑手機時間縮短，運動時間增加。

●對照組：生活習慣未有任何改變。

結果發現，A、C組在工作積極性、工作與生活平衡及心理健康上皆獲改善。工作壓力和手機依賴的問題減少，憂鬱症狀也有所緩解，並增加對生活的掌控感，且後者較前者的表現更佳。

▲智慧型手機是現代人隨身必備的科技產品；示意圖。（照片提供／柯俊銘）

搭配勤快運動 效果更好

研究者表示，平日少滑一點手機能讓人更專注於當下作業，減少分心，進而提升工作效率和生活滿意度。

有鑑於此，要過得更健康和快樂，希望展現較好的工作績效，滑手機一定要懂得適可而止的道理。若察覺已出現一些不良後果，不妨先從減量開始做起，若能搭配勤快運動，效果似乎會更好。

▲適度運動已被證實可改善心理健康。（照片提供／柯俊銘）

（作者為心理師）

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