健康網》紅斑性狼瘡患者 罹癌風險增！醫：風險族群當心

研究顯示，曾罹患紅斑性狼瘡的人，日後罹癌風險增加。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕歌手坣娜近日傳出因肺腺癌過世，而她在生前曾罹患紅斑性狼瘡。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，多數研究指出，罹患紅斑性狼瘡的病患，罹癌風險上升1.1到1.6。因為這類病人免疫力通常較差，又或是用藥時降低免疫系統對癌變的偵測能力。

姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」表示，紅斑性狼瘡以及肺腺癌，並不是完全沒有相關聯。多篇研究SLE病人相較一般族群，整體罹癌風險比約上升為 1.1–1.6 （一般人為1時，SLE為1.1–1.6。）。這其中主要為淋巴癌、肺癌，以及女性需要防範的子宮頸癌。

請繼續往下閱讀...

姜冠宇認為，這類病人免疫力本來就是比較差的；或者是因為自體免疫疾病，在控制時服用免疫抑制劑，除了感染風險增加，藥物副作用負擔，一併連免疫系統對癌變的偵測能力都變差了。

姜冠宇表示，女性子宮頸癌因為對HPV病毒防禦變脆弱而發生上升2-5倍，這其實也不是SLE獨有的問題。而是要喚起大眾注意自己所謂的「免疫抑制」要素。英文是「immunosuppressed」, 有些人會說「immunocompromised」；你有自體免疫疾病，或是多重慢性病、多藥，或是過胖過瘦代謝性症候群、肌少、失智，或是一場大病之後陷入長期的後遺症；又或是器官移植也必須吃免疫抑制劑，以及處在環境汙染極為嚴重、甚至影響到骨髓的，這些全部都是。不要說致癌，連器官提早衰退都是常有的事。

姜冠宇提醒，不用覺得擔心或悲觀：就是因為有現代醫療，這些族群才得以避免過早結束壽命。反倒是品質如何盡可能追上一般人的生活，這些都是我們慢病時代的課題。

這部分靠醫療是不足的。醫療只是救火，我們要的是防火和控火。當你察覺要你是這樣潛在風險族群，就要比一般人更要有自我照顧意識，儘可能遠離任何壓力，實踐針對自己最完善的生活習慣，才能維持功能保障一部分免疫力，將品質盡量延伸到終曲。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法