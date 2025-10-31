自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

假日輕急症中心11月2日試辦 中市議員質疑沒宣導

2025/10/31 12:28

市議員陳政顯質疑假日輕急症中心的成效。（記者蘇金鳳攝）

市議員陳政顯質疑假日輕急症中心的成效。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為解決急診壅塞問題，衛福部啟動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，預計本週日（11月2日）正式營運，率先在六都設置13處據點提供假日門診服務，其中台中市2處，分別是台安醫院雙十分院及家健聯合診所。中市議員陳政顯今（31）天在市議會質疑其成效，而且週日就要開辦，但是多數市民都不知道，中市衛生局有無宣導？台中市衛生局長曾梓展表示，會利用這兩天加緊宣傳。

台中市的台安醫院雙十分院、家健聯合診所被選為台中市的假日輕急症中心試辦計畫的兩家醫院。陳政顯在市議會表示，此計畫將在11月2日試行上路，服務的項目為泌尿科、家醫科、神經內科，骨科、復健科，目的就是希望民眾在假日若遇發燒或者是簡單傷口等，不要再到醫學中心。

但陳政顯質疑，假日輕急症中心雖然收部份負擔150元，加上掛號費250元，只需要400元；雖比醫學中心便宜，但對習慣到醫學中心就醫的民眾，會特地跑到這兩家就醫？他懷疑設置的成效。曾梓展則表示，醫學中心掛號費加部份負擔達上千元，費用有差距。

陳政顯並表示，台安醫院附近的住戶都不知道，台中市政府到底有無在宣傳？真的對民眾有幫助？浪費基層醫護人力，若達到不到效果，為何不讓醫護人員假日休息？若是台安無法處理重大傷病，還不是要轉到附近的中國附醫；曾梓展表示，若需要轉診，一般的問題已在台安處理好，轉至中國附醫就可處理重症。

曾梓展表示，此一試辦計畫相關辦法，是在這兩週才由中央核定，會積極宣導，目的在於現在台中市的3大醫學中心太壅塞，有輕症分流到假日輕急症中心，台安醫院雙十分院及家健聯合診所兩處分別跟中國附醫及榮總合作，讓民眾在假日有多兩處就醫的地點，有綠色通道，而且急診的醫護是另外再找，並不會造成台安醫護人力的負擔。

假日輕急症中心本週日試辦。（市府提供）

假日輕急症中心本週日試辦。（市府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中