自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》蕭彤雯與坣娜同年發現肺腺癌「記得LDCT」

2025/10/31 18:59

女星坣娜因肺腺癌病逝，從肺腺癌「畢業」的新聞人蕭彤雯呼籲大眾多做相關檢查。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

女星坣娜因肺腺癌病逝，從肺腺癌「畢業」的新聞人蕭彤雯呼籲大眾多做相關檢查。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕美聲天后坣娜近日驚傳因肺腺癌離世，享年59歲，由丈夫薛智偉親自發聲明證實此事。肺腺癌帶走不少名人性命，包含好小子顏正國，藝人汪建民；以及前法務部長陳定南等。有不少名人因早期發現而獲得良好的預後，例如新聞工作者蕭彤雯，以及前副總統陳建仁。

蕭彤雯在臉書感嘆自己也是在2021年，做健康檢查時發現肺腺癌。「我是透過健康檢查發現的，當時才0期。坣娜是出現咳嗽症狀，進而檢查出來的，當時已經四期。」蕭彤雯很難想像，肺腺癌四期還能撐這麼多年，她的先生提到她如何過生活，真心佩服也心疼。

蕭彤雯表示，身邊也有人發現時已經四期，她接受最新的治療。因為有保險，得以自費接受最貴的治療，病情穩定，能繼續工作、各處旅遊，四年多後因病情惡化過世。她強調：0期／1期，與4期的五年存活率，是真的差非常多的。在0-1期階段，絕大多數切除患部就算「治癒」，後續持續追蹤即可。

蕭彤雯表示，到2026年三月，就手術滿5年了，在醫師口中也算「畢業了」（度過術後五年觀察期），「復發」機率幾乎可說為0

蕭彤雯強調，肺腺癌是可以提早發現的；請務必為自己安排一次LDCT檢查，早期發現治癒率真的非常高。

從肺腺癌「畢業」的新聞人蕭彤雯在讀過女星過世的消息後，呼籲大眾多做相關檢查。（圖取自臉書）

從肺腺癌「畢業」的新聞人蕭彤雯在讀過女星過世的消息後，呼籲大眾多做相關檢查。（圖取自臉書）

以下為因為肺腺癌過世的名人：

曾演出多部國片的顏正國在2025年中過世，享年50歲。

民進黨創黨元老之一的林正杰在2025年中旬過世，享年72歲。

藝人汪建民在2024年離世，享年56歲。

馬如龍在2019年過世，享年79歲。

被暱稱為「文英阿姨」的資深藝人文英，在2009年過世，享年73歲。 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中