健康網》蕭彤雯與坣娜同年發現肺腺癌「記得LDCT」

女星坣娜因肺腺癌病逝，從肺腺癌「畢業」的新聞人蕭彤雯呼籲大眾多做相關檢查。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕美聲天后坣娜近日驚傳因肺腺癌離世，享年59歲，由丈夫薛智偉親自發聲明證實此事。肺腺癌帶走不少名人性命，包含好小子顏正國，藝人汪建民；以及前法務部長陳定南等。有不少名人因早期發現而獲得良好的預後，例如新聞工作者蕭彤雯，以及前副總統陳建仁。

蕭彤雯在臉書感嘆自己也是在2021年，做健康檢查時發現肺腺癌。「我是透過健康檢查發現的，當時才0期。坣娜是出現咳嗽症狀，進而檢查出來的，當時已經四期。」蕭彤雯很難想像，肺腺癌四期還能撐這麼多年，她的先生提到她如何過生活，真心佩服也心疼。

蕭彤雯表示，身邊也有人發現時已經四期，她接受最新的治療。因為有保險，得以自費接受最貴的治療，病情穩定，能繼續工作、各處旅遊，四年多後因病情惡化過世。她強調：0期／1期，與4期的五年存活率，是真的差非常多的。在0-1期階段，絕大多數切除患部就算「治癒」，後續持續追蹤即可。

蕭彤雯表示，到2026年三月，就手術滿5年了，在醫師口中也算「畢業了」（度過術後五年觀察期），「復發」機率幾乎可說為0

蕭彤雯強調，肺腺癌是可以提早發現的；請務必為自己安排一次LDCT檢查，早期發現治癒率真的非常高。

以下為因為肺腺癌過世的名人：

曾演出多部國片的顏正國在2025年中過世，享年50歲。

民進黨創黨元老之一的林正杰在2025年中旬過世，享年72歲。

藝人汪建民在2024年離世，享年56歲。

馬如龍在2019年過世，享年79歲。

被暱稱為「文英阿姨」的資深藝人文英，在2009年過世，享年73歲。

