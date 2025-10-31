自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》醫師解析「甲狀腺結節」 一次看懂症狀

2025/10/31 18:31

亞東醫院新陳代謝科主治醫師張錦煥指出，甲狀腺結節是指甲狀腺內出現腫塊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

亞東醫院新陳代謝科主治醫師張錦煥指出，甲狀腺結節是指甲狀腺內出現腫塊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

文／張錦煥

什麼是甲狀腺

甲狀腺是一個蝴蝶形的內分泌腺體，通常位於頸部的前下方 。其功能為製造甲狀腺激素，甲狀腺激素和我們的新陳代謝息息相關，它會幫助身體使用能量，維持體溫並保持大腦，心臟，肌肉和其他器官的正常應作。

什麼是甲狀腺結節

甲狀腺結節是指甲狀腺內出現腫塊，其實相當常見，罹病率隨著年齡線性的增加，到60歲時大約一半的人有甲狀腺結節。其成因目前尚未清楚，認為遺傳和環境有關，研究發現家族有甲狀腺結節者其發病率比一般人高，大致上認為和自體免疫甲狀腺炎、碘缺乏，過去頭頸部放射線照射、抽菸、長期攝取到大量「致腫物」都有可能和甲狀腺結節的發生有關。絕大多數甲狀腺結節是良性的，但仍有5%是惡性，所以不能輕忽。

甲狀腺結節會有那些症狀呢？

甲狀腺結節一般「無症狀」居多，通常是在例行健康檢查或影像檢查過程中偶然發現，尤其是因其它疾病排電腦斷層（CT）掃描或頸部超音波檢查等。

甲狀腺結節的症狀

●無症狀（最常見）

●頸部腫脹

●呼吸困難

●吞嚥困難

●非感冒引起的持續咳嗽

●頸部、下巴或耳部疼痛

●聲音嘶啞（小心惡性）

●脖子上的腫塊快速長大（小心惡性）

如何診斷甲狀腺結節

檢查最重要的目的是要區分良性還是惡性，檢查項目包括：理學檢查、甲狀腺功能測定、甲狀腺掃瞄，最常用的工具是甲狀腺超音波及細針抽吸，或穿刺細胞學檢查。

超音波是安全有效的檢查工具，無輻射而檢查過程不會疼痛，超音波可以幫助我們了解結節的大小及特徵。

甲狀腺細針抽吸細胞學檢查是分辨甲狀腺結節良性或惡性很重要的檢查工具，其檢查方便又安全，準確率高達90%以上不需禁食，通常在超音波室就可以完成。假如細針抽吸檢查結果是良性，仍有極少可能是未抽中惡性細胞，因此仍需要醫師建議的時間定期追蹤，有必要時須再安排細針抽吸檢查。

如何治療甲狀腺結節

治療方式取決於臨床表現，超音波及細胞學檢查結果而定。

甲狀腺細針抽吸細胞學檢查結果，以及處理方式

良性結節：觀察和定期追蹤。

有壓迫症狀的良性結節：手術治療、甲狀腺結節射頻消融術（免開刀，近幾年研究對結節縮減有不錯的成效）。

高度懷疑惡性的甲狀腺結節：手術治療。

惡性甲狀腺結節：手術治療。

切記所有細針抽吸細胞學檢查為惡性或高度懷疑惡性的甲狀腺結節都應該接受手術治療，大多數的甲狀腺癌是可治癒，預後相當良好。最重要是早期發現早期治療，仍能盡情享受人生。

結論

總之，甲狀腺結節是相當常見的疾病，絕大多數甲狀腺結節是良性的，但仍有5%是惡性，當你有頸部腫大的症狀或摸到腫塊時，請及早至新陳代謝科門診就醫及進一步檢查，若已知有甲狀腺結節依醫師指示定期回診追?很重要，唯有及早發現惡性及早治療才不會影響預後。

（本文作者為亞東醫院新陳代謝科主治醫師；原文刊登於亞東院訊第310期

