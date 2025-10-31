南市「假日輕急症中心」永川醫院11月2日起供假日醫療服務

台南永川醫院率先試辦假日輕急症中心，週日與國定假日上午8點至晚上12點皆提供服務。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕為回應民眾於假日的就醫需求及分流大型醫院急診壅塞，台南市中西區成功路的永川醫院率先響應，自11月2日起成為台南市首家假日輕急症中心試辦醫院，提供民眾假日即時醫療服務，民眾假日急診就醫，掛號費僅收150元。

健保署今（2025）年起推動「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC, Urgent Care Center）」試辦方案，鼓勵地區醫院於週日及國定假日期間提供輕度急症的醫療服務，以提升社區民眾就醫可近性，並協助分流大型醫院急診壅塞情形。

請繼續往下閱讀...

南市衛生局表示，「假日輕急症中心」上路之後，可提供內科、兒科、骨外科等輕症醫療，包括外傷、慢性病急性發作、慢性病病情不穩定、突然發燒或腹瀉等4大類輕症族群為主。在醫療費用方面，則比照診所、地區醫院部分負擔150元，若加上掛號費，仍遠低於醫學中心急診收費。

衛生局長李翠鳳表示，目前南市急救責任醫院急診人數逐年攀升，尤其成大醫院及奇美醫院壅塞情形明顯。永川醫院鄰近兩大醫學中心，轉院時間僅約10分鐘，加入假日輕急症中心後，能有效分流輕症病患，讓重症病人獲得更即時的救治。

永川醫院院長蘇祐達表示，「視病猶親、守護健康」是其使命，雖然假日門診原已部分開設，但在政府、醫師公會等多方支持下，決定全力以赴。自11月起，週日與國定假日上午8點至晚上12點皆提供服務，就診專線：06-2245771和0978-089-180。

永川醫院假日掛號費150元提供即時醫療（記者蔡文居攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法