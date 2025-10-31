限制級
高雄推動醫療淨零小聯盟 優先助9家市立醫院申請碳權
〔記者許麗娟／高雄報導〕因應淨零排放趨勢，醫療機構也要減碳綠色轉型，高雄市首創由地方政府主導、衛生局與環保局攜手合作，於7月推動「高雄市醫療淨零小聯盟」醫療減碳組織，優先推動9家市立醫院投入減碳行動及自願減量專案申請，今（31）日舉辦相關法規與專案申請程序說明會，近50家醫院參與響應。
高雄市衛生局今日舉辦「高雄市醫院溫室氣體自願減量說明會」，邀請中華經濟研究院綠色經濟研究中心分析師林宗昱、頤德事業群暨亞太商業策略開發執行副總陳建佑擔任主講，內容聚焦政策法規解析、專案申請要點與醫療機構推動節能減碳的實務經驗分享，協助醫療院所掌握自願減量實務要點與潛在機會，促進醫療機構朝綠色永續轉型邁進。
衛生局副局長王小星指出，衛生局今年已將淨零排碳計畫納入醫院督導考核試評項目，後續亦將研議納入考核標準，期盼各醫院在兼顧醫療品質與病人安全的同時，亦能將永續發展納入核心責任。
「高雄市醫療淨零小聯盟」成立後，在專業顧問團國立清華大學帶領下，透過專業輔導，已優先協助9家市立醫院進行自願減量等綠色轉型，積極協助醫院申請碳權，目前已完成各市立醫院溫室氣體自願減量輔導訪查，後續將持續推動建立具制度化與標準化的醫療減碳模式，為醫療永續樹立高雄典範。
