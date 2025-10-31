自由電子報
健康 > 杏林動態

高雄推動醫療淨零小聯盟 優先助9家市立醫院申請碳權

2025/10/31 15:00

中華經濟研究院綠色經濟研究中心分析師林宗昱說明我國溫室氣體自願減量相關法規與專案申請程序。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕因應淨零排放趨勢，醫療機構也要減碳綠色轉型，高雄市首創由地方政府主導、衛生局與環保局攜手合作，於7月推動「高雄市醫療淨零小聯盟」醫療減碳組織，優先推動9家市立醫院投入減碳行動及自願減量專案申請，今（31）日舉辦相關法規與專案申請程序說明會，近50家醫院參與響應。

高雄市衛生局今日舉辦「高雄市醫院溫室氣體自願減量說明會」，邀請中華經濟研究院綠色經濟研究中心分析師林宗昱、頤德事業群暨亞太商業策略開發執行副總陳建佑擔任主講，內容聚焦政策法規解析、專案申請要點與醫療機構推動節能減碳的實務經驗分享，協助醫療院所掌握自願減量實務要點與潛在機會，促進醫療機構朝綠色永續轉型邁進。

衛生局副局長王小星指出，衛生局今年已將淨零排碳計畫納入醫院督導考核試評項目，後續亦將研議納入考核標準，期盼各醫院在兼顧醫療品質與病人安全的同時，亦能將永續發展納入核心責任。

「高雄市醫療淨零小聯盟」成立後，在專業顧問團國立清華大學帶領下，透過專業輔導，已優先協助9家市立醫院進行自願減量等綠色轉型，積極協助醫院申請碳權，目前已完成各市立醫院溫室氣體自願減量輔導訪查，後續將持續推動建立具制度化與標準化的醫療減碳模式，為醫療永續樹立高雄典範。

